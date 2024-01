Le strambe dichiarazioni di Andrea Bocelli da Fazio: “Ho chiesto a Obama se gli Ufo esistono”

È un appassionato di Ufo e di misteri alieni Andrea Bocelli e non fa nulla per nasconderlo. Il tenore, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e non nuovo a posizioni controverse, ha lasciato interdetto il pubblico sintonizzato sul Nove quando ha parlato apertamente della sua passione per il mondo dell’ufologia e per il rapporto spesso ignorato che lega gli oggetti volanti non identificati alle religioni.

Andrea Bocelli: Ufo presenti nel Vecchio Testamento

“Fino a qualche anno fa ero molto intransigente e non ci volevo credere, non ne volevo nemmeno parlare. Mi sembrava una perdita di tempo clamorosa”, racconta Bocelli.

Poi, se uno comincia a pensare a quello che è contenuto nelle Sacre Scritture… La visita degli extraterrestri è presente nel Vecchio Testamento. Quando la Madonna a Nazareth vede questo ‘essere di luce’ che gli annuncia quello che sta per succedere… non sarà mica stato un terrestre…

Molti studiosi sostengono che chi ha compreso meglio dei governi e degli enti di intelligence le visite di intelligenze superiori ed estranee è la Chiesa, che dagli anni Cinquanta prepara i fedeli a una nuova realtà teologica e storica. A colpire Bocelli, però, più che i segreti militari, le scie chimiche e le basi sotterranee sono state le parole pronunciate nel 2021 da Barack Obama.

Andrea Bocelli, Fazio ironizza su Ufo e Obama

“Gli Ufo esistono. Non si scherza: è un fenomeno che va preso sul serio”, ha detto Barack Obama durante un’apparizione al Late Late Show di James Corden. “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: ‘Va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi?’. La risposta è stata no”, ha aggiunto ironico. Poi tornando serio: “Ciò che è vero, e su questo sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie, non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile”.

“Quando ho intervistato Obama, ho dimenticato di chiedergli se esistono gli Ufo. Quando lo incontri di nuovo, per favore chiediglielo”, la richiesta scherzosa di Fazio a Bocelli. Il quale, in realtà, ha chiesto davvero all’ex Presidente degli Stati Uniti se gli Ufo esistono.

In una visita alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, prima di congedarci, ho detto al Presidente:‘Dovrei farle una domanda, se posso: gli Ufo esistono o no?’. Lui è rimasto un po’ interdetto, ha detto: ‘Non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare’.