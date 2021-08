I Maneskin e Iggy Pop insieme? Sta succedendo davvero

Semplicemente inarrestabili: girava da pochi giorni un video dei Maneskin e Iggy Pop in video chiamata che ha messo subito sull’attenti i fan. I vincitori di Sanremo 2021 e Eurovision stanno continuando spediti una carriera internazionale che li sta portando alle vette del successo a ritmi a dir poco vertiginosi. A suggellare questo momento da sogno, un’anticipazione – adesso confermata – di una collaborazione con una delle icone del Rock ‘n Roll, frontman dei The Stooges e autore di pezzi immortali come ‘Lust for life’ e ‘The passenger’.

Cosa ci facevano Maneskin e Iggy Pop in video-chiamata

Ma in cosa consiste questa collaborazione tra Maneskin e Iggy Pop? È presto detto: la band romana lo ha annunciato ufficialmente sui canali social: il 6 agosto 2021 uscirà una versione speciale di ‘I wanna be your slave’, singolo di recente uscita che sta sbancando le classifiche di Spotify di tutto il mondo, con il featuring di Iggy. Insieme a questo lancio digitale del ‘remake’ della canzone arriverà anche un vinile 45 giri in edizione limitata con la versione di “I wanna be your slave” with Iggy Pop e il pezzo originale.

I commenti della band vincitrice di Sanremo ed Eurovision – che vantano 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming su Spotify e le altre piattaforme musicali

“È stato un onore lavorare con Iggy Pop” – commentano Damiano, Victoria, Ethan e Thomas – “Sentirlo cantare ‘I wanna be your slave’, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme”

E non fatichiamo ad immaginarlo! Non ci resta che complimentarci per questo successo ed esserne orgogliosi.