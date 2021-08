La casa tra le montagne, quello che devi sapere sulla fiction al via su Canale 5

La saga alpina dell’Allgäu si allarga con La casa tra le montagne, la nuova serie tv tedesca targata Westside Filmproduktion che Canale 5 trasmette in prima serata ogni martedì a partire dal 17 agosto 2021. Daheim in den Bergen (questo il titolo originale) è un avvincente dramma familiare diretto da Annette Ernst e Karola Cappello su sceneggiature di Brigitte Mueller e Jens Urban. La fiction promette di far immergere il pubblico italiano nei paesaggi suggestivi di Immenstadt, Oberstaufen, Kempten e Weitnau con una vicenda di intrighi, passioni e segreti.

La casa tra le montagne, serie tv su Canale: trama e cast

La fiction vede al centro della storia la faida che coinvolge due allevatori, Sebastian Leitner e Lorenz Huber, e le rispettive famiglie, un tempo amiche. Tutto è cominciato ad incrinarsi quando Lorenz ha provocato involontariamente la morte di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian.

Sono passati vent’anni, ma questo tragico incidente ostacola ancora la riconciliazione. Da allora, Lorenz non si dà pace per quanto accaduto. Se Sebastian è pronto a perdonarlo ed è disposto a dimenticare e voltare pagina, non è così per i rispettivi figli, Florian Leitner e Lisa Huber, un tempo innamorati.

La relazione tra i due giovani si è chiusa bruscamente e Florian si è rifatto una vita sposando Karin (Judith Toth), la migliore amica della sua ex. Lisa, che di professione è avvocato, è tornata da Monaco determinata a vincere una causa di vitale importanza contro i Leitner. Ma non appena si ritrovano, la passione tra Florian e Lisa torna ad accendersi.

Il cast della serie tv è formato da volti noti della televisione tedesca, su tutti Theresa Scholze, già apprezzata nella soap Alisa – Segui il tuo cuore.

Walter Sittler: Sebastian Leitner

Max Herbrechter: Lorenz Huber

Matthi Faust: Florian Leitner

Theresa Scholze: Lisa Huber

Judith Toth: Karin Leitner

Nadja Sabersky: Mira Leitner

Nina Gnädig: Miriam Gerlach

Karl Knaup: Martin Gerlach

Mathias Herrmann: il dottor Kendrich

Il cast di La casa tra le montagne

La casa tra le montagne: puntate e dove è stato girato

Trasmesso in Germania dal maggio del 2018 all’aprile del 2021 su ARD, il principale gruppo radiotelevisivo pubblico tedesco, La casa tra le montagne è composto da otto puntate che hanno una durata allungata di 90 minuti ciascuna. Canale 5 ne trasmette due a settimana per un totale di quattro prime serate e le carica in streaming su MediasetPlay.

Le location sono il punto forte della produzione. La serie è stata girata nell’Algovia, regione bavarese che comprende il sud del distretto di Svevia, il vecchio circondario rurale di Wangen im Allgäu, in Baden-Württemberg, i comuni della valle di Tannheim, in Tirolo, e della Kleinwalsertal, nel Vorarlberg, in Austria.

Gradito dal pubblico che adora storie vecchio stile ambientate in una natura incontaminata, La casa tra le montagne punta a bissare il gradimento estivo per Olivia – Forte come la verità con Laëtitia Milot.