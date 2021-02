Gli italiani agli Oscar 2021: chi ci rappresenterà e come si svolgerà la cerimonia

Mentre in Italia continuiamo a dibattere la data e la modalità di Sanremo 2021, arrivano anche le prime indiscrezione sulle liste e sulle nomination degli italiani agli Oscar 2021.

Quali italiani agli Oscar 2021 vedremo?

A quanto pare la cerimonia si svolgerà in presenza, dato che la data è stata ufficialmente spostata al 25 aprile, in primavera inoltrata. Nella speranza che il clima migliore ed una fase più incoraggiante della pandemia, l’Academy sembrerebbe certa di non voler rinunciare al red carpet e ai grandi fasti a cui Hollywood è abituata.



Niente streaming, niente collegamenti video a distanza: a quanto spiffera Variety, con tutte le difficoltà che un evento di tale portata comporterà, queste le premesse per la kermesse cinematografica internazionale, che mai come quest’anno tenta di dare un segnale di ripresa e fiducia all’industria di settore, dopo la crisi economica che sta vivendo.

Nessun nome ancora per quanto riguarda il/i presentatori, e neanche qualche dritta sull’organizzazione dei posti a sedere all’interno del Dolby Theatre. Quello che sappiamo, però, è che il cambiamento che cominciava ad affacciarsi già la scorsa edizione trova conferma quest’anno, con tanti film in gara che sono usciti anche solo su Netflix o altre piattaforme digitali (e non sul grande schermo).

Prima di procedere a sbirciare su chi saranno gli italiani agli Oscar 2021, proviamo a capire chi potrebbe essere candidato a miglior film 2021:

Mank

Il processo ai Chicago 7

Ma Rainey’s Black Bottom

Nomadland

Notizie dal mondo

The Father

One Night in Miami

Nessuna menzione per miglior film straniero: ecco le categoria dove concorre l’Italia

Ma ecco uno dei primi nomi ‘nostrani’ che viene fuori tra le indiscrezioni: Sophia Loren e Laura Pausini per la miglior canzon (La vita davanti a sé )

Gli altri nomi in lizza sono:

Pinocchio di Matteo Garrone per il miglior trucco;

Notturno di Gianfranco Rosi per il miglior documentario;

La vita davanti a sé per la miglior canzone e la miglior colonna sonora.