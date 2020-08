Patty Pravo posta una foto in maglietta bagnata a 72 anni: i social si dividono

Patty Pravo è l’ultima diva della canzone italiana. La “ragazza del Piper”, 72 anni compiuti lo scorso aprile, dice spesso che quando non lavora è una signora come le altre della sua età. Anche quando si gode una giornata di sole al mare. Ma se c’è qualcosa a cui non rinuncia mai: sono le provocazioni e gli eccessi ne hanno fatto un’icona di trasgressione. L’ultima arriva sui social, dove una sua foto fa molto discutere.

Patty Pravo, maglietta bagnata sui social: è polemica

La cantante posta su Instagram uno scatto che la ritrae in perfetta forma e soprattutto non lascia tanto spazio all’immaginazione. Si fa notare, eccome, il look con il quale Nicoletta Strambelli trascorre le vacanze. Patty si mostra immersa nell’acqua, con una maglietta bianca bagnata e il seno in evidenza.

Una foto postata ad hoc per far discutere? Forse. Puntualmente, infatti, i follower si dividono. Molti approvano e si complimentano per il fisico invidiabile a quell’età. “Nonostante gli anni sei sempre il top”, “Ma chi ci arriva alla tua età con un corpo da dea di questa portata?”, “Sempre la più sensuale di tutte”, sono alcuni dei tantissimi commenti allo scatto.

Altri, invece, sottolineano che cercando di mantenere il suo stile, la cantante, visti i 72 anni, sembra aver dimenticato il buongusto. “Le dea di gomma”, “Cos’è? La nuova creazione di Carlo Rambaldi?”, “Come cantante ti ammiro e ti apprezzo, ma come donna sei una signora anziana”, scrivono i più critici.

Patty Pravo al mare: il topless divide i follower su Instagram

Tra i vari commenti spunta anche quello di un ammiratore d’eccezione: Enzo Miccio. “Io, donna felice… Love Patty”, le parole del wedding designer reso famoso dal popolare format televisivo Abito da sposa cercasi.

Vedremo la cantante a Sanremo 2021 introdotta da Fiorello e Amadeus? Chissà. L’ultima volta all’Ariston, nel 2019, l’acconciatura rasta e i completi con top molto trasparenti hanno fatto discutere i social.

D’altronde Patty Pravo ha sempre voluto stupire, lasciato il segno e dettato tendenza. In qualsiasi occasione: sul palco e nella vita di tutti i giorni.