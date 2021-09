Da Ornella Vanoni a Federica Pellegrini: ecco le 10 conduttrici che affiancano Nicola Savino a Le Iene

“Le meglio ragazze in circolazione!”: Italia 1 presenta così le dieci conduttrici che affiancheranno a staffetta Nicola Savino e la Gialappa’s Band a Le Iene. La stagione 2021-2022 del programma è ai nastri di partenza (si comincia martedì 5 ottobre in prima serata) e per la sua 26esima stagione rivoluziona la formula consolidata della coppia al timone in studio. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, il creatore Davide Parenti ha deciso di optare per il format della rotazione. Nessuna conduttrice fissa: dieci volti noti si alterneranno nel corso del cospicuo numero di puntate previste.

Le Iene 2021 2022: conduttrici rivelate

Il cast femminile è davvero variegato. È un comunicato ufficiale del programma a rivelare chi saranno le magnifiche dieci. Alcune erano già state annunciate nelle scorse settimane, come le cantanti Elodie e Madame e la “divina” del nuoto italiano Federica Pellegrini, finalmente pronta a dire addio alle competizioni (almeno quelle di altissimo livello internazionale) dopo le Olimpiadi di Tokyo.

Un altro nome a sorpresa arriva dal mondo dello sport: Paola Egonu, la più forte giocatrice del volley azzurro e portabandiera olimpica. Non hanno bisogno di presentazioni Elisabetta Canalis, tornata in tv dopo anni di assenza dal piccolo schermo con Vite da copertina su TV8, ed Elena Santarelli, la modella e showgirl di Latina, sposata con l’ex calciatore Bernardo Tommasi, che ha raccontato l’esperienza del figlio Jack con il tumore nel libro Una mamma lo sa.

Sarà curioso vedere a Le Iene una giornalista come Francesca Fagnani, la “belva” del programma di Rai 2 fidanzata di Enrico Mentana e famosa per le sue scomode e incalzanti interviste vis à vis. Tiene il palco come poche e ha un senso dell’umorismo innato Michela Giraud, l’attrice romana diventata una stella della comicità grazie alla trasmissione Lol – Chi ride è fuori di Prime Video.

Ornella Vanoni e Federica Pellegrini (foto: Instagram @ornellavanoniofficialpage @kikkafede88)

Le Iene, dieci conduttrici per un “femminile contemporaneo”

A Le Iene promette un carico di sensualità la bellissima spagnola Rocío Muñoz Morales, ballerina, modella e attrice, nota anche per essere la compagna di Raoul Bova. L’ultimo asso nella manica di Davide Parenti è un vero colpo di classe: Ornella Vanoni. Chissà cosa combinerà con Savino e la Gialappa’s la leggenda vivente della musica italiana, una che ha sempre preso la vita con leggerezza e ironia.

Per riepilogare, ecco le dieci conduttrici che si alterneranno a Le Iene a partire dal 5 ottobre:

Elisabetta Canalis

Paola Egonu

Elodie

Francesca Fagnani

Michela Giraud

Madame

Rocío Muñoz Morales

Federica Pellegrini

Elena Santarelli

Ornella Vanoni

Dieci donne – fanno sapere dal programma di Italia 1 – che “sanno il fatto proprio e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo”.