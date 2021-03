Ultime anticipazioni Sanremo: la polizia da Orietta Berti e il primo positivo

Mancano poche ore all’inizio ufficiale ma le ultime anticipazioni Sanremo 2021 continuano ad affollare la rete: dopo l’annuncio del primo risultato positivo al tampone anti-igienico, arriva anche l’improbabile disavventura di Orietta Berti con la polizia.

Ultime anticipazioni Sanremo: Orietta Berti fermata dalla polizia

Intervistata da La Vita in Diretta, la cantante ha raccontato come i preparativi per il Festival della canzone italiana più atteso dell’anno l’abbiano messa in una posizione ‘compromettente’ con le forze dell’ordine: “Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e da Bordighera sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano. Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi””.

Naturalmente, questo incidente di queste ultime anticipazioni Sanremo non sarebbe accaduto se la concorrente fosse stata a viso scoperto: “Avevo la mascherina, qui non si riconosce nessuno con quelle orecchie a sventola”.

Il primo positivo del Festival: Irama non canta più durante la prima sera

Meno fortunato, invece, il cantante Irama, che doveva esordire proprio durante la primissima puntata con il suo inedito ‘La genesi del tuo colore’ ma sarà purtroppo costretto a rimanere dietro le quinte, in isolamento, in attesa del suo secondo tampone molecolare: una persona del suo staff, infatti, è risultato positivo al tampone anti-igienico, e per rispettare i protocolli di sicurezza il cantante ha effettuato anche lui lo stesso tipo di test (risultando negativo) e, insieme al suo team, sta procedendo verso il secondo tampone. Al suo posto verrà anticipata l’esibizione di Noemi, lui lo vedremo domani! Di Lady Gaga, invece, ancora nessuna notizia…