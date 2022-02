Nope, primo teaser italiano del nuovo film horror di Jordan Peele

Il vincitore del premio Oscar Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out, e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Nope, dal regista premio Oscar Jordan Peele

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.

Nope, primo teaser italiano del regista premio Oscar Jordan Peele

Primo teaser italiano di Nope, un’esperienza horror epica

Jordan Peele è un regista, scrittore, attore e produttore vincitore di Oscar ed Emmy. Il primo lungometraggio di Peele, Scappa – Get Out, è stato un blockbuster acclamato dalla critica, premiato con quattro nomination agli Oscar, tra cui quello per il miglior film. Il film farà ottenere a Peele l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Il suo secondo lungometraggio, il film horror originale Noi, ha battuto numerosi record al botteghino quando è uscito nel marzo del 2019 e ha ricevuto ampi elogi dalla critica.

Peele sta scrivendo, dirigendo e producendo un terzo lungometraggio, Nope, con Daniel Kaluuya e Keke Palmer, che uscirà il 22 luglio 2022 per la Universal Pictures. In precedenza, Peele è stato produttore e scrittore per il reboot del classico cult Ai confini della realtà, in cui ha anche interpretato il ruolo del narratore originariamente interpretato dal creatore di Twilight Zone, Rod Serling.

Prima di diventare un regista, Peele era un celebre comico, co-protagonista e co-creatore della serie tv Key & Peele su Comedy Central.

Trailer ufficiale internazionale con sottotitoli di Nope, di Jordan Peele