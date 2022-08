I nuovi film al cinema dal 18 agosto: i Minions puntano alla vetta degli incassi

Ma in sala arrivano anche due adattamenti prestigiosi: "Il pataffio" e "Fabian - Going to the Dogs"

Sono appena tre i nuovi film al cinema dal 18 agosto, ma è il primo abbozzo ad un ritorno alla normalità in attesa del rientro dalle ferie. Due titoli arrivano su un numero ampio di schermi, e uno di questi è Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, successo internazionale che dovrebbe confermarsi anche in Italia. Le sale a disposizione per il cartoon di Pierre Coffin e Kyle Balda sono infatti quasi novecento.

I nuovi film al cinema dal 18 agosto 2022

Per il resto, aspettando una vera diversificazione della proposta con l’approssimarsi di settembre, gli incassi continuano a languire. I numeri al box office si sono dimezzati rispetto all’anno scorso. Nella settimana di ferragosto, l’horror Nope di Jordan Peele ha conquistato la vetta del botteghino, incassando appena 268.808 euro in quattro giorni di distribuzione. Una cifra che è bastata a superare Thor: Love and Thunder, Il castello errante di Howl (in uscita speciale), Top Gun: Maverick ed Elvis.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Uscito a luglio in tutto il mondo, il secondo spin-off della saga di Cattivissimo me è diventato un inaspettato successo internazionale, incassando oltre 800 milioni di dollari al botteghino globale. Stavolta Gru è cresciuto, ma ancora adolescente, cerca di essere ammesso nel cerchio magico dei Malefici 6. Per entrare nel gruppo e dimostrare di poter essere davvero il leader dei temuti Minions, dovrà dimostrare di essere davvero cattivo e rubare loro un prezioso diamante. Un’animazione spensierata e divertente, pensata per famiglie e giovanissimi: non a caso il successo è in parte dovuto al trend virale dei #gentleminions, con gruppi di amici in abiti eleganti a rifare e pubblicare su TikTok il singolo Rich Minion di Yeat.

Il trailer di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Il pataffio

Passato in Concorso internazionale al Festival di Locarno, arriva sugli schermi (in ben 230 sale) l’atteso adattamento del romanzo di Luigi Malerba, pubblicato da Quodlibet. “Parente prossimo” del capolavoro L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, la commedia medieval-grottesca-politica di Francesco Lagi racconta la storia del marconte Berlocchio (Lino Musella), sposo per convenienza della marcontessa Bernarda (Viviana Cangiano), presa in moglie soltanto per mettere le mani sul suo regno. Peccato che il feudo si riveli un mucchio di macerie, difese da un avido capo popolo (Valerio Mastandrea), spolpate dal gabelliere (Giorgio Tirabassi) e dal prelato (Alessandro Gassmann). E alla fame e alla miseria non c’è mai fine. La colonna sonora è di Stefano Bollani.

Il trailer di Il pataffio

Fabian – Going to the Dogs

Dominik Graf porta al cinema Fabian. Storia di un moralista, ovvero L’andata a puttana, uno dei più celebri romanzi dello scrittore tedesco Erich Kästner, edito in Italia da Marsilio. Nella Berlino del 1931, con la repubblica di Weimar in pieno disfacimento, il pubblicitario Jacob Fabian (Tom Schilling), laureato in giurisprudenza, viene licenziato dalla fabbrica di sigarette per cui lavora. Gironzolando per i cabaret della città con l’amico Labude, conosce Cornelia (Saskia Rosendahl), disoccupata anche lei e aspirante attrice. Sboccia l’amore, ma la ragazza è pronta a sacrificare i sentimenti per la carriera. Un adattamento punk e appassionato di uno dei libri più rappresentativi della “Neue Sachlichkeit”: purtroppo arriva in appena cinque sale.