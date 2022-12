Finalmente al cinema il nuovo film di Paolo Genovese

Che dire: si è fatto attendere tantissimo il film di Paolo Genovese – considerato che la prima volta era stato annunciato quasi un anno fa – ma finalmente, a partire dal 26 gennaio 2023, “Il primo giorno della mia vita” sarà finalmente al cinema!

Perché aspettiamo questo titolo? Beh, perché è diretto dal vincitore del premio David di Donatello per “Perfetti Sconosciuti”, e perché, come di consueto, vede un cast di primordine: Tony Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e Sara Serraiocco – e come special guest la mitica Vittoria Puccini!

La storia del film di Paolo Genovese ruota attorno a quattro personaggi che si trovano in un momento di profonda crisi e hanno perso la speranza nella vita. In questo scenario arriva un uomo misterioso, interpretato da Servillo, che propone loro un patto: una settimana di tempo per farli rinnamorare della vita. L’uomo offre loro la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e di trovare un nuovo senso alle proprie esistenze.

Cosa ci ispira la storia de ‘Il primo giorno della mia vita’, il film di Paolo Genovese

Il film si presenta come una storia di speranza e di rinascita, che invita a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a cercare sempre nuove opportunità per ricominciare. Attraverso la trama si sottolinea l’importanza di non perdere mai la fiducia in se stessi e nella vita, anche nei momenti più bui, e di non dimenticare mai che ogni giorno può essere il “primo giorno della nostra vita”.