Miss Italia per Antonella Clerici finisce qui: sì, ma solo perché è la presentatrice a volerlo! Dopo l’elenco degli esclusi dai palinsesti Rai – di cui lei rappresenta uno dei casi più eclatanti e controversi – il suo destino ritorna ad essere oggetto di discussione.

Perché niente Miss Italia per Antonella Clerici? La presentatrice ha detto no

L’ultimo aggiornamento della decisione che sta lasciando numerosi malcontenti sia tra il pubblico che tra i colleghi, riguarda stavolta un gesto della conduttrice in persona. Dopo aver visto il taglio di alcuni dei suoi programmi storici, il volto de ‘La Prova Del Cuoco‘ ha reagito in maniera piuttosto fredda alla proposta che le ha fatto Viale Mazzini, rifiutando di fatto la conduzione del celebre concorso di bellezza nazionale, in programma dal 6 settembre.

Il motivo per cui Miss Italia per Antonella Clerici non ha avuto attrattiva? Nelle scorse settimane era apparso più di uno sfogo social e dichiarazione pubblica in cui lasciava intendere che non voleva nessun incarico “tappabuchi”.

Il sostegno social dei fan e la dichiarazione di Mara Venier

A commentare l’accaduto anche la collega Mara Venier, che dichiara: “Io la stimo molto. Antonella è una mia cara amica e ci siamo sentite . Nessuno più di me può capirla perché anche io anni fa sono stata fatta fuori. E in modo poco gentile, di punto in bianco. Ma non vale la pena avvelenarsi. Dai momenti brutti nascono spesso cose belle. Antonella ha fatto un cambio di vita, ha una figlia meravigliosa, Maelle. Tutto il resto verrà da sé“

Sui social, nel frattempo, si affollano i commenti di sostegno dei fan: “Spero tanto di vederti in TV, per me hanno sbagliato, tu meriti un programma, perché sei bravissima” le scrivono su Instagram, e ancora: “Insisto nel dire che chi fa i palinsesti manca di qualcosa. Non sempre, ma in questo caso si. Senza offendere nessuno, ma fate lavorare certe capre! Ad esempio la Leofreddi è brava e perché non lavora più. Bisogna si rinnovarsi ma con gente migliore“