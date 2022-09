Attilio Romita dal Tg1 al Grande Fratello Vip: “Lo seguo sempre, è un vero esperimento sociale”

Dagli studi del notiziario più seguito d’Italia alle stanze della casa più spiata del Belpaese. È la parabola di Attilio Romita: lo storico mezzobusto del Tg1 sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Per l’edizione 2022-2023 del reality, al via dal 19 settembre, Alfonso Signorini ha scelto il giornalista perché ai primi mesi di pensione e soprattutto per la sua passione per il programma prodotto da Endemol Shine.

Attilio Romita che fine ha fatto? Torna in tv

Il settimanale Oggi rivela che Romita, 69 anni, è stato scelto da Signorini in persona in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal giornalista in un’intervista concessa alla rivista Chi. “Il mio sogno – aveva detto Romita – sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del GF Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare”.

Signorini si riferiva proprio all’ex conduttore del Tg1 quando, sui suoi profili social, ha postato la foto di una penna e un taccuino. Romita, per altro, non si è lasciato bene con la Rai. “Al Tg1 stanno pensando di rottamarmi senza alcuna ragione professionale”, aveva scritto sui social. Tuttavia, in un’intervista dello scorso maggio concessa a Repubblica, il giornalista ha confessato che grazie al Tg1 ha vissuto “da star”. “La conduzione alle 20 mi cambiò la vita: ho vissuto come i cantanti e i calciatori”, ha rivelato il mezzobusto.

Negli ultimi anni, dopo che la Rai lo trasferì a dirigere la sede del Tgr Puglia, Romita ha lavorato a Telenorba ed è stato responsabile stampa di Meritocrazia Italia, il movimento che riunisce associazioni, parlamentari ed esponenti della società civile per valorizzare il merito e l’impegno sociale.

Attilio Romita

Attilio Romita, Grande Fratello in arrivo

Per il resto, il Grande Fratello Vip 7 conferma Signorini alla conduzione e vede Sonia Bruganelli affiancata da una novità assoluta: Orietta Berti, alla sua prima esperienza come opinionista in un reality show. La cantante prende il posto di Adriana Volpe, “silurata” da Mediaset dopo il suo rifiuto ad entrare nella Casa come concorrente.

Quanto al resto del cast di inquilini, ad oggi sono stati annunciati Carolina Marconi, Patrizia Groppelli, Chadia Rodriguez e Giovanni Ciacci, che al reality racconterà senza filtri la sua esperienza di sieropositivo. Sono trapelate ma non ancora ufficializzate le presenze di Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Diego Armando Maradona Junior.

Romita, però, resta la scelta inaspettata che solletica le fantasie del pubblico. Sui social, non a caso, cominciano già a circolare le prime gif di chi ricorda il suo ballo robotico in un vecchio programma della Rai.