Che fine hanno fatto Morgan e la sua casa? “Vivo tra gli insetti”

Per lui è davvero un periodo difficile, come sicuramente molti suoi ammiratori ricordano – ma che fine hanno fatto Morgan e la sua casa, quella che gli è stata ‘pignorata’ in seguito ai suoi problemi economici? In contemporanea con il lancio di un nuovo show radio che lo vede protagonista ( Cantatutoradio su Radio 2, in onda dal 14 settembre) arriva un’amarissima dichiarazione dell’ex leader dei Bluvertigo sul suo attuale stile di vita.

Morgan e la sua casa: ecco come vive adesso il cantante, musicista e personaggio tv

Dopo il supporto offertogli da Vittorio Sgarbi (che si è premurato di ospitarlo in una delle sedi istituzionali di Sutri, la cittadina della Tuscia di cui il critico d’arte è diventato sindaco l’anno scorso) pare che l’artista si sia dovuto trasferire nella ChinaTown di Milano. Sempre nel corso di un programma radio, I Lunatici, l’ex di Asia Argento ha raccontato del periodo difficile di vita che sta affrontando proprio a causa dello sfratto:

“Ora sono in uno sgabuzzino a China Town a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente”. Per lui ormai è difficile sentirsi produttivo, operativo, creativo: “La casa è importante, è la più importante cosa che hai. Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi. Questo vale per tutti”

Lo sfratto a settembre, una ferita ancora aperta e difficile da superare per Marco Castoldi aka Morgan

Insomma, non c’è più pace per Morgan e la casa che ha perso: “Svenduta a 200mila euro, quando ha un valore di mercato pari a 700mila euro. Acquistata da un mitomane che ha voluto la mia casa”. Sul web non manca il sostegno: “Sicuramente tornerai migliore di prima, e quello che noi comuni cittadini italiani. Viviamo da anni in mezzo a questo immondizia di giustizia e politici di mer*a… Spero almeno che tu abbia una voce in capitolo!“