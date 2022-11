L’amica geniale 4, ecco chi sarà l’attrice che interpreta Lila adulta

Il suo nome circola da mesi, ma ora è quasi ufficiale: sarà Irene Maiorino, apprezzata attrice napoletana di cinema, teatro e televisione, ad interpretare Lila adulta nella quarta e ultima stagione della serie L’amica geniale. Maiorino prenderà il posto di Gaia Girace accanto ad Alba Rohrwacher, già voce narrante della serie e presentata come Elena grande al posto di Margherita Mazzucco nell’ultimo episodio della terza stagione. L’indiscrezione sul ruolo di Raffaella Cerullo adulta rimbalzava da tempo sul web, ma ora un video circolato sui social conferma lo spoiler.

L’amica geniale 4: Lila è l’attrice Irene Maiorino

Le riprese della quarta stagione, tratta dall’ultimo libro della tetralogia di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, sono cominciate a Firenze ad ottobre. Dopo i ciak in Toscana, la produzione dovrebbe spostarsi tra Roma e Napoli.

Fandango, The Apartment e Wildside, le tre società di produzione dietro la serie trasmessa dalla Rai, non hanno ufficializzato il nome dell’attrice al centro della scena negli episodi conclusivi insieme alla Rohrwacher. Ma in un video apparso sul profilo Instagram dell’azienda di parrucche Rocchetti (e subito rimosso) si vedono due buste con le parrucche di Elena e Lila: su una c’è il nome di Alba Rohrwacher, sull’altra quello di Irene Maiorino.

La somiglianza tra la Maiorino e Gaia Girace, come si può ammirare sul sito ufficiale dell’attrice, è notevole. Già nel corso della terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta, molti spettatori avevano suggerito il suo nome come Lila futura. Alcuni attenti osservatori si erano spinti ad affermare con un relativo grado di certezza che in una scena dell’episodio Chi fugge, chi resta fosse apparsa per un istante proprio la Maiorino.

Irene Maiorino: è lei la Lila adulta per L’amica geniale 4 (foto: Instagram @irenemaiorino)

Irene Maiorino Lila ne L’amica geniale 4

Nata a Napoli nel 1985 ma residente a Roma, Irene Maiorino è apparsa in numerose serie di successo come 1994 (era Alessandra Mussolini), Gomorra, I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi. Al cinema ha debuttato nei film I racconti della domenica di Giovanni Virgilio (uscito in sala lo scorso 10 novembre) e Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani, presentato nel Panorama Italia di Alice nella Città.

Risolto il “mistero” legato a Lila, resta da capire se ci saranno anche altri attori coinvolti dal ricambio generazionale, da Francesco Serpico (Nino Sarratore) a Matteo Cecchi (Pietro Airota). Inoltre, confermato il team creativo composto dagli sceneggiatori Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, non è chiaro se la regia sarà nuovamente di Daniele Luchetti o se Costanzo tornerà dietro la macchina da presa come per le prime due stagioni. Quel che è certo è che gli otto nuovi episodi andranno in onda in prima serata su Rai 1 nel 2024, ma la data d’uscita ufficiale non è ancora nota.