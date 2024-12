La signora in giallo, Jamie Lee Curtis nel ruolo che fu di Angela Lansbury

Universal sta lavorando ad un film dalla serie cult "Murder, She Wrote" e l'attrice è in pole position per diventare Jessica Fletcher

A quarant’anni dalla messa in onda del primo episodio della serie, La signora in giallo torna sugli schermi e con Jamie Lee Curtis nel ruolo della protagonista Jessica Fletcher. Universal sta lavorando ad un film tratto dalla serie cult (in originale Murder, She Wrote) e l’attrice è in pole position per vestire i panni della scrittrice e detective interpretata per dodici stagioni da Angela Lansbury.

Non è la prima volta che viene tirata in ballo l’idea di un reboot per La signora in giallo. Una decina d’anni fa furono i produttori David Janollari e Alexandra Cunningham a valutare l’ipotesi di un remake con Octavia Spencer, l’attrice afroamericana premiata con l’Oscar per The Help, nel ruolo di Jessica Fletcher. Quando poi Angela Lansbury è morta l’11 ottobre 2022 all’età di 96 anni, di quel progetto non se n’è fatto più niente.

Ora, a due anni dalla scomparsa dell’attrice britannica, Universal torna alla carica con il remake cinematografico della celebre serie poliziesca. La parte della protagonista andrebbe ad una diva che “appartiene a quel rarefatto gruppo di attrici e attori hollywoodiani capaci di offrire la personificazione più convincente di tutte quelle qualità che rappresentano l’anima del grande cinema mondiale”, come ha spiegato il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, nella motivazione del Leone d’Oro alla carriera che le è stato assegnato nel 2021.

Classe 1958, figlia dei divi Tony Curtis e Janet Leigh, Jamie Lee Curtis ha raggiunto il successo con la saga horror slasher Halloween di John Carpenter e si è subito smarcata dall’etichetta di figlia d’arte con ruoli e personaggi sempre diversi tra loro. L’attrice ha toccato tutti i generi, passando da commedie come Una poltrona per due, Un pesce di nome Wanda, Quel pazzo venerdì e Cena con delitto – Knives Out ad action quali Blue Steel – Bersaglio mortale e True Lies. Nel 2022 ha stupito pubblico e critica per la sua interpretazione di Deirdre Beaubeirdre nel pluripremiato Everything Everywhere All at Once, per il quale ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista.

Jamie Lee Curtis sarà la Signora in giallo al cinema?

Stando a quanto riporta Deadline, le sceneggiatrici Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo sarebbero già al lavoro sul copione. Schuker Blum e Angelo sono la coppia che ha scritto la commedia drammatica Dumb Money – Non chiamateli sprovveduti di Craig Gillespie con Paul Dano, basata sul libro The Antisocial Network di Ben Mezrich che ha ricostruito la storia vera del caso GameStop.

I produttori stavolta sono Phil Lord e Christopher Miller (il duo di Piovono polpette, Spider-Man – Un nuovo universo, The LEGO Movie, 21 Jump Street e il sequel 22 Jump Street) e Amy Pascal, la producer di – tra gli altri – The Post di Steven Spielberg, Piccole donne di Greta Gerwig, tre Spider-Man (Homecoming, Far from Home e No Way Home) e i tre Venom. Naturalmente mancano ancora la conferma e le firme ufficiali sui contratti. Va ricordato che La signora in giallo, fisso in replica nei palinsesti televisivi italiani, ha compiuto 40 anni proprio quest’anno: il suo debutto negli Stati Uniti risale al 30 settembre 1984.