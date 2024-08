Stefano De Martino, dopo Affari tuoi il suo futuro va da L’eredità a Sanremo

In una serie di interviste concesse prima della partenza del game show, il conduttore napoletano apre a diverse possibilità sui prossimi anni in Rai

Da lunedì 2 settembre Stefano De Martino è in onda su Rai 1 con la prima puntata del nuovo ciclo di Affari tuoi, il game show campione d’ascolti dell’access prime time. Il conduttore napoletano, blindato da un contratto da 8 milioni di euro per quattro anni, prende il posto di Amadeus e già guarda al futuro. In un’intervista concessa a Fanpage, De Martino rivela che vorrebbe condurre anche L’eredità, passato a Marco Liorni dallo scorso gennaio.

Stefano De Martino, L’eredità dopo Affari tuoi?

“Dovesse andare bene Affari tuoi, diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a L’eredità, ma adesso c’è Liorni”, confessa De Martino. La seconda è il Festival di Sanremo? Anche in quel caso, adesso c’è Carlo Conti. Ma in futuro chissà. Quanto a L’eredità, la data fissata per il ritorno su Rai 1 è il 3 novembre, quando sarà chiusa la stagione di Reazione a catena con Pino Insegno.

Quel che è certo è l’impegno di lunga durata che lega Stefano De Martino alla Rai. Fino al 2028 l’ex ballerino di Amici sarà impegnato in altri progetti extra Affari tuoi, come ha confermato anche l’amministratore delegato Roberto Sergio. “Sto guardando molti format dall’estero, ma in verità mi piacerebbe scrivere qualcosa di mio e originale. Dopo l’avvio di Affari tuoi ci metteremo subito al lavoro”, spiega De Martino. La sua attenzione è focalizzata all’intrattenimento in prima serata, dribblando il sabato sera per evitare ogni confronto diretto con la sua mentore Maria De Filippi.

Affari tuoi, Stefano De Martino guarda al futuro

In un’altra intervista a Sorrisi, De Martino aggiunge infatti che con Maria De Filippi ha sempre un filo diretto, “un privilegio che la vita mi ha regalato”. È stata proprio la conduttrice di Canale 5, insieme ad Antonella Clerici, la prima a mandargli un messaggio di congratulazioni quando è stato annunciato come nuovo presentatore di Affari tuoi. “È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato”, svela De Martino.

Lo showman campano, 34 anni, conferma che continuerà a fare Stasera tutto è possibile su Rai 2, condurrà delle prime serate su Rai 1 “votate all’intrattenimento nel senso puro del termine” e che tra un paio di anni potrebbe davvero sbarcare al Teatro Ariston per Sanremo: “Nei miei confronti c’è un progetto a lungo termine. Non è che sia già scritto nella pietra che tra due anni io vada all’Ariston. Sanremo è talmente un fenomeno di costume, così aderente alla contemporaneità, che ogni anno ha il suo conduttore perfetto che non puoi preventivare. Quindi è una dimostrazione di fiducia da parte dell’azienda nei miei confronti, però non la prenderei così alla lettera soprattutto per la tempistica”.