Primo trailer italiano di Moon Knight, con Oscar Isaac nuovo supereroe della Marvel

I Marvel Studios hanno presentato il primo trailer italiano di Moon Knight, lanciando ufficialmente la serie 2022 Disney Plus del Marvel Cinematic Universe, in anteprima dal 30 marzo.

In Moon Knight, Oscar Isaac interpreta Marc Spector, un ex soldato con un profondo caso di disturbo dissociativo dell’identità che si manifesta come due individui completamente distinti trasformandosi nel tramite del dio lunare egiziano Khonshu, il che non fa che esasperare ulteriormente l’ansia di Marc per la sua malattia mentale.

Trailer italiano di Moon Knight con Oscar Isaac

Con il suo debutto nei fumetti Marvel nel 1975, Moon Knight inizialmente aveva superpoteri basati sulle fasi lunari, ma più recenti rivisitazioni hanno concesso di mantenere le sue abilità, aiutate da sofisticati accessori. Tra gli interpreti principali della serie Moon Knight, assieme a Oscar Isaac nei panni di Marc Spector/Moon Knight, anche Ethan Hawke nei panni del villain e May Calamawy.

Creatore e capo sceneggiatore della serie è Jeremy Slater, mentre lo sceneggiatore e regista egiziano Mohamed Diab ed il team di Justin Benson e Aaron Moorhead firmano la regia degli episodi. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono i produttori esecutivi.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti Dei dell’Egitto.

Nel trailer, Steven gioca con un cubo di Rubik, non riesce a prendere sonno, incapace di riuscire a distinguere la sua vita vera dai suoi sogni improvvisamente cade in preda al panico, cerca di saltare dal letto, con il piede legato al letto, precipita al suolo, dimenticando di essere stato proprio lui, la sera prima, a legarsi. Dopo aver visitato un museo sull’antico Egitto, ha una visione di Khonshu e in seguito incontra il cattivo di Ethan Hawke, un leader di una setta che lo incoraggia ad abbracciare l’oscurità dentro di se.