Enrico Brignano e Flora Canto finalmente sposi: la proposta

Grendissimi emozioni per Enrico Brignano e Flora Canto: dopo la nuova avventura da genitori con il neonato, tanto desiderato, arriva anche il momento sospiratissimo della proposta ufficiale di matrimonio. In ginocchio, davanti alla strepitosa e suggestiva Arena Di Verona, è arrivata la fatidica domanda… E indovinate qual è stata la risposta della bella conduttrice?

La gioia di Enrico Brignano e Flora Canto nella super foto social

“Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato.. ❤️💍Sarà Difficile dimenticare questo giorno..TI AMO” scrive lei sui social. E poi, a pochissima distanza, per conferma, arrivano due post di entrambi “Ha detto sì”, scrive il comico e presentatore, che aveva condiviso il momento con il suo pubblico scrivendo: “Per una sera mi sono sentito un po’ “Romeo er mejo der….Verona” 💍 e ora si torna a casa dai nostri piccoli fanciulli ❤️“

E naturalmente anche lei ribadisce: “Qualora ve lo stiate domandando..😝

Ho detto SI.❤️“. Avevamo dubbi? La coppia formata da Enrico Brignano e Flora Canto ha accolto di recente accolto il secondo figlio con una bellissima poesia che iniziava così: ” Figlio, figlio mio dove sei stato? Ma guarda amore come sei conciato Sporco di graffi e pieno di paura E piangi forte e gridi tutto il fiato

Figlio, vita mia dove sei stato“

L’amore di Enrico e Flora da genitori

La prima adorata figlia, invece, Martina, quest’anno ha cominciato la scuola con un bell’incoraggiamento da parte della mamma: “Oggi con l’entusiasmo che ti contraddistingue sei corsa verso la tua scuola perché non vedevi l’ora che ricominciasse..(ed anche io)!

Con i tuoi bellissimi capelli mossi( visto che mi hai costretto a farti mille treccine ieri sera per averli) hai iniziato una nuova avventura!

Arrivando quasi puntuale nonostante le mie solite tre ore di sonno, in bocca al lupo topolina mia per questo nuovo anno“