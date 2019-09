Inizia con un commento particolarmente velenoso di Massimo Giletti su Barbara d’Urso (e uno ‘dubbioso’ sulla Prati) la terza e nuova stagione 2019/2020 di Non è l’Arena Domenica, lo show La7 con cui il presentatore si è affermato nella nuova emittente dopo il suo addio alla Rai. Insieme agli argomenti di politica e al vivace dibattito con Renzi su Italia Viva, il momento più atteso della serata è stato proprio il focus sul ‘Mark Caltagirone’ gate.

L’opinione di Massimo Giletti su Barbara d’Urso e su Pamela Prati

Ottimi risultati per il ritorno del programma: i dati Auditel, infatti, hanno registrato un 6,19% di share per 1.137.000 telespettatori. Commentando il suo esordio e, in generale, la puntata, ecco cos’è venuto fuori da parte di Massimo Giletti su Barbara d’Urso e quell’ospitata di Pamela Prati. Intervistato da Oggi, ecco come commenta la vicenda dello ‘sposo fantasma’ dell’ex soubrette Mediaset dopo averla ospitata nel suo studio: “Sarà la giustizia a stabilire che cosa è successo. Lei ha ammesso di aver sbagliato. Ma ci sono tante cose ancora oscure…”.

“Io e la D’Urso amici? Gli amici sono altri”

Ma perché scegliere proprio lei per il ritorno in studio? “Mi sono occupato del caso di Mark Caltagirone perché rappresenta la più grande fake news dell’anno. Mi interessava capire come, in una tv che ostenta i corpi, sia diventato dominante un caso dove il corpo non c’è” Immancabile, poi, una frecciatina alla collega/amica (?) di Domenica Live. Il giornalista de La7 ha voluto far notare che la Prati ha ‘preferito’ venire ospite a Non è l’Arena ‘snobbando’ Live – Non è la d’Urso, perché è un programma credibile, lontano da nani e ballerine”.

Quando poi gli hanno chiesto che tipo di confidenza e rapporto lo lega alla presentatrice, Giletti ha chiarito: “Nella vita di ognuno, gli amici sono pochi, due o tre, e di solito sono quelli con cui si cresce”. Una guerra fredda?