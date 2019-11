Il compleanno di Ylenia Carrisi e la dedica di Romina Power

Il 29 novembre 2019 sarebbe stato il 50esimo compleanno di Ylenia Carrisi, la mai dimenticata figlia di Al Bano e Romina. Come molti avranno notato, sua madre sta letteralmente inondando il web di immagini e dolcissime dediche per la figlia, di cui non riescono ad avere più notizie dal 1994.

Cos’ha fatto Romina Power per compleanno di Ylenia Carrisi

“Novembre è il mese in cui è nata Ylenia – ha scritto all’inizio del mese l’attrice e cantante americana – È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore mi contatti”.

Una dichiarazione che spezza il cuore, a cui poi ha fatto seguito una vera e propria missione: pubblicare un ritratto al giorno, durante tutto il mese del compleanno di Ylenia Carrisi, quasi a volerne fermare il ricordo con una piccola frase, una memoria in suo onore.

A nulla è valsa la decisione del tribunale di Taranto – che l’ha decretata ufficialmente deceduta in seguito alla richiesta della procedura da parte di Al Bano: l’amore di una mamma non conosce rassegnazione. “Buon compleanno Ylenia! Mi sarebbe piaciuto tenerti sempre così”. Moltissimi i commenti dei suoi fan che la incoraggiano e la sostengono, confermando ogni sua amorevole parola: “Una bellezza unica”, “Splendida dentro e fuori”.