Corsage, prima clip ufficiale del film di Marie Kreutzer con Vicky Krieps nel ruolo della Principessa Sissi

Corsage, è il nuovo dramma della regista e sceneggiatrice Marie Kreutzer che vede come protagonista l’attrice lussemburghese Vicky Krieps, nel ruolo dell’Imperatrice Sissi, presentato in anteprima al Festival di Cannes nella sezione “Un Certain Regard”. Il nuovo film di Marie Kreutzer, Corsage, uscirà nelle sale italiane al cinema grazie a BiM Distribuzione.

Da una sceneggiatura scritta dalla stessa regista, la pellicola segue la storia dell’imperatrice quando all’alba del quarantesimo compleanno, tremendamente ossessionata dall’idea di perdere la giovinezza, decide di dedicarsi in tutto e per tutto alla salvaguardia della sua bellezza.

Il film di Marie Kreutzer Corsage, nelle sale italiane grazie a BiM

Tra gli interpreti principali oltre a Vicky Krieps, anche Finnegan Oldfield, Colin Morgan, Raphael von Bargen, Katharina Lorenz, Alma Hasun, Aaron Friesz, Tamás Lengyel, Florian Teichtmeister, Jeanne Werner.

Immagine dal film Corsage di Marie Kreutzer

L’Imperatrice Elisabetta d’Austria e regina d’Ungheria è idolatrata per la sua bellezza e rinomata per ispirare le tendenze della moda. Ma nel 1877, Sisi’ compie 40 anni ed è ufficialmente considerata una donna anziana. Combatte per mantenere la sua immagine pubblica allacciando il corsetto sempre più stretto. Nonostante sia stato determinante nell’alleanza dell’Austria con l’Ungheria, il ruolo dell’imperatrice è stato ridotto contro la sua volontà di puramente performativo.

Diventa irrequieta a Vienna e viaggia in Inghilterra e in Ungheria, visitando ex amanti e alleati politici, cercando l’eccitazione della sua giovinezza. Con un futuro di doveri strettamente cerimoniali di fronte a lei, Elisabetta si presenta con un piano per proteggere la sua eredità. Una riflessione audace e tempestiva sul valore e l’agenzia di una donna nell’Europa del XIX secolo, che tira indietro il sipario sull’imperatrice Elisabetta, rivelando le aspirazioni moderne e i segreti più oscuri di questa dirompente prima influencer.

Corsage, clip ufficiale del film di Marie Kreutzer con Vicky Krieps

Natale del 1877, l’imperatrice Elisabeth Sisi dell’Austria compie 40 anni, un’età orgogliosa per una donna alla fine del XIX secolo. In qualità di moglie di uno dei più potenti governanti d’Europa, ha solo compiti rappresentativi. La sua vita è stata segnata da un severo rituale di corte, ma il più grande potere che ha su di lei è la sua immagine, in pubblico, che Elizabeth terrà come uno specchio. Mostra una giovane donna bella e graziosa, uno stile sia rispettoso che critico e un bell’esempio per molte ragazze e donne dei loro tempi. Ma con 40 anni, per Elizabeth sarà sempre più difficile essere all’altezza di questo ideale. Quale sarà il suo ruolo futuro quando non sarà più venerato, ma semplicemente rispettato?