Maria Grazia Cucinotta torna su Rai 1 con il film Il meglio di te

Gradito ritorno di Maria Grazia Cucinotta in televisione: l’attrice siciliana è protagonista del film Il meglio di te, dramma romantico di Fabrizio Maria Cortese proposto da Rai 1 in prima visione free per la primavera 2024. Una storia d’amore e perdono pronta ad emozionare il pubblico dell’ammiraglia. Al centro del film, infatti, ci sono Nicole e Antonio (lui è l’attore inglese Vincent Riotta, famoso per la serie Il capo dei capi), una coppia che si ritrova dopo una lunga separazione.

Maria Grazia Cucinotta, Il meglio di te su Rai 1

Antonio è un uomo di successo, Nicole è una donna brillante. In passato si sono amati, ma la vita li ha separati alla fine di una relazione lunga, chiusa tra rabbia, delusione e sensi di colpa. Quando Antonio si ammala ed è ormai malato terminale, Nicole decide di tornare da lui mettendo da parte i risentimenti del passato e cercando di recuperare qualcosa che per lei è ancora molto importante. In quella casa ritrova parenti e amici in una anomala famiglia allargata.

Prodotto da Orange Media, Golden Hour Films e Sirio Studios, Il meglio di te è scritto da Cortese con Marcello Cantoni e Carlo Lagreca e vede nel cast Anita Kravos e Daphne Scoccia (la sorella di Antonio e la sua compagna), Simone Montedoro (il nuovo amore di Nicole) e Giusi Merli (la suocera che ha scelto di vivere con lui). Nella colonna sonora del film spicca la canzone omonima di Giusy Ferreri.

Il meglio di te, dove vederlo e quando sulla Rai

“Nel film si parla di amore a 360 gradi – racconta Cucinotta alla presentazione nella sede Rai di viale Mazzini – in cui tutti, ognuno a suo modo, può identificarsi, di rabbia e di quanto portarsi quella rabbia dentro faccia continuare a commettere errori, ma anche di sofferenza e soprattutto di quanto il perdono sia salvifico”. Cortese rivela che Il meglio di te nasce dall’ultimo saluto a suo padre, un medico che per l’ultimo saluto alla vita ha voluto chiamare al suo capezzale “tutti, uno per uno”.

“Mi sono subito fidato del regista – aggiunge Riotta – e lui ci ha messo in condizione di dare il massimo. Se si volesse sintetizzare con semplicità si potrebbe dire che parla di come vivere e di come morire. La frase che mi ha colpito di più è quanto lui si domanda cosa ti lascio, non solo a Nicole, consapevole degli errori che ha fatto, ma anche a tutte le persone che ha accanto: lascia l’amore sconfinato per loro e sa di aver ricevuto”. Uscito al cinema il 9 novembre 2023, Il meglio di te va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 3 aprile: ecco il trailer ufficiale.