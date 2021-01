Se qui in Italia abbiamo dovuto spesso assistere a critiche irragionevoli a Vanessa Incontrada (con tanto di eleganti risposte della presentatrice), in America i commenti ad alcune foto di Julia Roberts non scherzano. La celebre attrice hollywoodiana è stata vittima di hating social in seguito ad alcuni autoscatti spontanei e senza filtri.

I commenti aspri sotto la foto di Julia Roberts e la risposta dell’attrice

53 anni compiuto ad ottobre, una carriera da attrice e produttrice imponente alle spalle, la splendida protagonista di Notting Hill e Erin Brockovich non si è assolutamente persa d’animo. “Sotto una foto mi hanno scritto: come stai invecchiando male, sei orribile – ha raccontato la star sia sul suo profilo Instagram che in occasione di recenti interviste – Quello che è successo mi ha fatto capire quanto deve essere difficile essere una giovane donna al tempo dei social. Ho 50 anni, so chi sono e so cosa voglio, ma commenti del genere possono ferire.“

“Qualcuno ha detto che dopo i 40 anna indossi la tua vita sul viso: allora, in quel caso, dovrei essere ancora carina”

Le critiche e la ‘gogna mediatica’ divampate sotto la foto di Julia Roberts hanno spinto l’attrice a prendere posizione in modo deciso e motivante: “Ho gli specchi anche io ma non sono ossessionata dall’idea della bellezza a tutti i costi. Qualcuno ha detto che fino ai quaranta vesti la tua vita con il tuo viso, dopo inizi ad indossare la tua vita sul viso, il che dovrebbe portarmi ad avere una faccia carina, perché sono felice della mia vita”.

E non potremmo essere più d’accordo di così. D’altronde, ricordiamo anche il pensiero della nostra adorata Anna Magnani, che disse “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”. Messaggi positivi e ‘normalizzanti’ sul tema della bellezza femminile ‘a tutti i costi’, un luogo comune spesso anche molto pericoloso nello showbusiness.