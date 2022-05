Marco Mengoni a Le Iene: il bellissimo monologo sulla gentilezza

Lo avete visto Marco Mengoni a Le Iene? Il cantante, che si è presentato in studio con una stampella a causa di un piccolo infortunio, ha deliziato il pubblico e i presentatori con il suo inedito ‘No stress’, e poi si è dedicato ad un momento molto intimista e riflessivo.

Abbiamo ascoltato numerosi punti di vista in questa edizione del celebre programma satirico, tra cui Gianluca Grignani, Michela Giraud e la stessa Belen, ora co-conduttrice; stavolta l’argomento personale è stato il concetto di felicità non solo assoluta, in sé, ma anche in relazione agli altri.

Il segreto dietro tanti cambiamenti e verso la decisione di essere felice: parla Marco Mengoni a Le Iene

“Ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i conti ognuno li fa sempre e solo con sé stesso. E perché gli errori, gli errori che commetti, giustamente, li paghi sempre e solo tu – ha esordito Marco Mengoni a Le Iene –Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti, per alcuni è un casino meraviglioso, per altri un gran casino, per altri ancora un casino insopportabile e quindi l’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile, di non incasinare troppo la vita degli altri.“