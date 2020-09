Carlo Conti e Vanessa Incontrada a difesa degli artisti in difficoltà

Che bello rivedere i mitici Carlo Conti e Vanessa Incontrada insieme sul piccolo schermo! I due presentatori sono a capo di un’edizione veramente molto speciale del festival ‘Seat Music Awards’, che ha esordito mercoledì sera su Rai 1 con grande apprezzamento del pubblico. Protagonisti i cantanti italiani, i tantissimi artisti la cui carriera è stata messa in bilico dall’emergenza sanitaria negli ultimi mesi…

I Seat Music Awards 2020 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada: la musica torna finalmente sul palco

Sicuramente ricorderete i tantissimi appelli dei musicisti e cantanti a favore di una delle tante classi lavorative ‘dimenticate’ durante la crisi che ha colpito il nostro paese durante il lockdown: i lavoratori dello spettacolo. Vasco Rossi, ad esempio, raccontava disperato come insieme a lui tutto il suo team era costretto a stare fermo, e come lui moltissimi artisti hanno dato voce a proteste silenziose.

Oggi, finalmente, grazie anche alla brillante conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, la musica italiana può tornare sul palco e far ripartire ufficialmente i motori: in diretta dall’Arena di Verona assisteremo infatti ad una serie di live volti a contribuire alla raccolta fondi “Covid 19 – Sosteniamo la musica”. In scaletta troveremo:

ACHILLE LAURO, ANNALISA, MALIKA AYANE, BABY K, BOOMDABASH con ALESSANDRA AMOROSO, GIGI D’ALESSIO, FRED DE PALMA, DIODATO, GIUSY FERRERI, FRANCESCO GABBANI, GHALI, IL VOLO, IRAMA, J-AX, LEVANTE, MAHMOOD, MARCO MASINI, ERMAL META, MIKA e MICHELE BRAVI, MODÀ, FABRIZIO MORO, NEK, ENRICO NIGIOTTI, TOMMASO PARADISO, PIERO PELÙ, MAX PEZZALI, RAF E TOZZI, FRANCESCO RENGA, RIKI, ANNA TATANGELO, THE KOLORS ed ENRICO BRIGNANO.

A seguire, domenica 6 settembre alle 16.00, ci sarà invece il successivo appuntamento speciale intitolato ‘Viaggio nella musica’: a condurlo stavolta Filippo Neviani, in arte Nek,

che vedrà esibirsi invece Il Volo, Gigi d’Alessio, Clementino, Bugo, Ermal meta, Mario Biondi, Ron, Marco Masini, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, Ana Mena, Gaia, Aiello, Nina Zilli, Mr. Rain, Simona Molinari, Giovanni Caccamo e Michele Placido.



Nessun contest, nessun podio: i “Premi della Musica” stavolta saranno i “Premi DALLA Musica”, ovvero un riconoscimento per tutti i lavoratori dello spettacolo che, dietro o davanti le quinte che, sono rimasti invisibili per molto tempo. In aggiunta, a partire dal 1° settembre fino al 21 settembre è attivo il numero 45588, per effettuare donazioni al fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB.

Una bellissima causa ed una serata con 70 artisti e conduttori d’eccezione. La guarderete?