Tra i nuovi titoli che presto animeranno le nostre sale cinematografiche, il prossimo film da appuntarsi in agenda è Lacci con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacker: ne avete sentito parlare? Il film di Daniele Luchetti (il regista di ‘Mio Fratello è Figlio Unico’) ha aperto la 77esima Mostra del cinema di Venezia c’è “Lacci”, sta già facendo parlare di sé.

Per gli appassionati di Domenico Starnone, dal cui omonimo libro è stata tratta la pellicola, la storia sarà già nota. Ma per chi non la conoscesse, ecco qualche anticipazione su questo ironico e amaro dramma familiare:

Di cosa parla Lacci con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacker

Una giovane coppia, Aldo e Vanda, (Lo Cascio-Rohrwacker), un matrimonio, un patto per la vita, finché: “Mi dispiace, ho un’altra”. Nel mezzo, due figli che affronteranno non un ‘divorzio all’italiana’, ma un’atmosfera morbosa e di guerra fredda continua. E l’altra? Non è una qualunque, lui se n’è innamorato… E allora sì che diventano complicate le cose!

Già rivisitato in una versione teatrale con protagonista Silvio Orlando (che è presente anche in questa versione cinematografica, arricchendo il talentuoso cast con la sua magistrale interpretazione, al fianco di Laura Morante), la vicenda entra nel difficile universo degli amori consumati e ridotti a brandelli, nelle famiglie costrette ad inglobare grandi dolori e poi a portarseli dietro come costanti ferite brucianti. Cosa resta delle ceneri di guerre tra coniugi, dopo anni? E qual è lo scotto da pagare per i figli?

Trailer e data di uscita del film tratto da ‘Lacci’ di Domenico Starnone

Saranno loro a guidarci nella difficile separazione del padre, che sceglie di seguire la sua nuova donna, Lidia, trasferendosi in un’altra città. Salvo poi, tornare sui suoi passi: “Non sarai mai quello che vuoi ma quello che capita”, scrive Starnone nel romanzo. E noi siamo pronti ad accogliere questo spaccato di vita sentimentale umana e malinconicamente ingarbugliata.

Ecco il trailer di Lacci con Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacker, Laura Morante e Silvio Orlando: lo potrete trovare al cinema a partire dal 1 ottobre!