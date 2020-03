Laura Torrisi esplode contro i fan: “Ci avete rotto i cogl*oni”

Tempi davvero delicati per esprimere le proprie riflessione, specialmente per i vip: lo dimostra il post di Laura Torrisi, la bella attrice ex gieffina che ha voluto condividere con il pubblico dei social un pensiero su questo difficile periodo di quarantena, un messaggio di positività che, però, le si è ritorto contro in men che non si dica.

La foto di Laura Torrisi che ha fatto imbestialire i fan – e la sua reazione piccata

“Sono i giorni dello smarrimento – scrive l’ex di Pieraccioni pubblicando una bella foto di lei con lo sguardo rivolto all’esterno della sua finestra, in contemplazione – Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona… E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo.” Non appena l’immagine appare sul web, i commenti cominciano a scatenarsi. Tanta solidarietà, complimenti e parole gentili, ma anche molte critiche.

La risposta dell’attrice al commento negativo

Tra tutti i commenti negativi ce n’è uno in particolare che viene intercettato da Laura Torrisi: “Beati voi che a casa avete anche chi vi fa le foto vip… sinceramente ci avete rotto i cogl*oni“. Qualche like da altri ‘haters’ ed ecco che l’attrice lo legge e va su tutte le furie. “Le foto sono vecchie e i cogl…ni li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi – ha scritto “Se non potete essere d’aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio”. Che ne pensate, ha fatto bene a rispondere a questo commento in questo modo?

La Torrisi non è l’unica ad aver voluto condividere una riflessione con i fan da casa: sono i tanti i personaggi pubblici che in questo periodo stanno commentando la dura emergenza che tutto il mondo sta affrontando. Poco prima che venisse annunciata la quarantena, ad esempio, anche Lino Banfi aveva provato a sdrammatizzare.