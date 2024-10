Fabrizio Gifuni sarà Enzo Tortora nella serie tv Portobello

Come accaduto per Esterno notte su Aldo Moro, Fabrizio Gifuni sarà Enzo Tortora in Portobello, la serie tv di Marco Bellocchio sul caso giudiziario del famoso conduttore. Prodotta da Our Films e Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con The Apartment Pictures del gruppo Fremantle, la serie ricostruisce in sei episodi la vicenda del giornalista, accusato di reati gravissimi e completamente assolto quando ormai la gogna mediatica aveva fatto il suo corso.

Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora in Portobello

Il titolo richiama un pezzo di storia della televisione: una trasmissione che ha fatto epoca, capace di incollare agli schermi 20-25 milioni di telespettatori a puntata, con picchi di 28 milioni. In onda dal 1977 per sette edizioni, Portobello è stato un fenomeno innovativo, fermato all’improvviso quando Tortora venne accusato da alcuni collaboratori di giustizia di far parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti.

“Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria. Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo”, anticipa Bellocchio. “Il suo sacrificio non è servito”, ha dichiarato di recente Francesca Scopelliti, la vedova del presentatore.

Marco Bellocchio: Enzo Tortora “era un lottatore”

Gifuni ha già recitato per Bellocchio in Rapito, Esterno notte, Fai bei sogni e nel cortometraggio Se posso permettermi – Capitolo II. Girata tra Roma, la Sardegna, la Campania e la Lombardia, Portobello schiera nel resto del cast Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie, che uscirà prossimamente al cinema e in televisione (con tutta probabilità sulla Rai) come Esterno notte, è stata scritta dal regista piacentino con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

Non è la prima volta che la vicenda Tortora diventa un prodotto televisivo. In passato hanno interpretato il conduttore Michele Placido nel film tv Un uomo perbene di Maurizio Zaccaro e Ricky Tognazzi nel biopic Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?. Il tv movie, sceneggiato da Simona Izzo e disponibile su RaiPlay, venne aspramente criticato dalle figlie Gaia e Silvia Tortora, che la definirono un “romanzetto d’appendice”, una fiction “volgare e omertosa”.