La rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli su Vanity Fair

Da quando è stata annunciata la rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono fatte molte ipotesi sui motivi che hanno portato a questa decisione, e quale modo migliore di evitare troppe congetture (come ad esempio è capitato di recente al divorzio Blasi-Totti) se non quello di raccontare la propria versione in prima persona?

É quello che hanno deciso di fare i due presentatori in un lungo video su Vanity Fair.

Il racconto della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: perché si sono lasciati?

Innanzitutto, quando è successo davvero? Perché molti siti, tra cui Dagospia, sussurrava questa notizia da un po’, nonostante il video Instagram di ‘smentita’ in cui i due dicevano: “«Siamo in difficoltà, ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché diventerebbe un sito di ‘fregnacce’. C’è un dilemma morale. Vabbè, pensiamoci, anche perché ce l’hanno detto adesso, dovremmo un attimo parlarne con figli e famiglia nel caso fosse… Magari prima che dessero le informazioni questi siti. A oggi non c’è una conferma e non c’è una smentita, non c’è niente… Il destino parlerà». «Fatevi i c***i vostri»,

Invece, a distanza di mesi, arriva una confessione che conferma le voci precedenti e approfondisce, in modo molto umano, le ragioni dietro la decisione: «Non è una questione di date, di tempo – specificano nel video di Vanity Fair – Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti». Alla domanda diretta “Com’è andata” tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, inizia a spiegare lei: “È andata che due persone si parlano, vivono insieme e si dicono anche quelle che possono essere proiezioni di vita diverse“. A cui si aggiunge la voce del celebre presentatore romano “Per qualche tempo Sonia ha avuto qualche difficoltà a vivere una situazione che non era più la sua. Ha cercato di forzarla, e in questo le devo fare i complimenti, finché ha capito che era inutile forzare qualcosa di non forzabile. Mi ha parlato, mi ha spiegato, e non ho potuto che poter capire“.

Ad ulteriore spiegazione, la Bruganelli racconta: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente“.

Il video intero è disponibile su Vanity Fair.