I classici natalizi da guardare gratis su Mediaset Infinity

In occasione delle feste, la piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity riempie il suo catalogo di classici natalizi da guardare in famiglia. Attesi con la stessa trepidazione con cui si scarta un regalo sotto l’albero, film e serie proposti da Infinity animeranno le lunghe giornate casalinghe delle vacanze di Natale e Capodanno. A cominciare da Il primo Natale, ovvero il racconto della natività secondo Ficarra e Picone.

Mediaset Infinity si riempie di classici natalizi

Non possono mancare La banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo, Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro, Cristiana Capotondi e Raoul Bova e Il peggior Natale della mia vita di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, Diego Abatantuono e Antonio Catania.

Ci sono poi Soap opera sempre di Genovesi con De Luigi e Capotondi, Una notte da dottore di Guido Chiesa ancora con Abatantuono e De Luigi e Una famiglia perfetta di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini e Carolina Crescentini. Non possono mancare i cinepanettoni.

Il piatto di Mediaset Infinity va da Natale da chef e Un Natale al Sud con Massimo Boldi e Biagio Izzo a A Natale mi sposo con Boldi affiancato da Vincenzo Salemme, per arrivare ad Amici come prima con Boldi che rifà coppia con Christian De Sica. Due i campioni d’incassi firmati Checco Zalone: Quo vado? e Tolo Tolo, il secondo e sesto film di sempre con maggiori incassi in Italia.

Fantaghirò su Mediaset Infinity non può mancare

Il pacchetto natalizio di Mediaset Infinity si completa con le serie. Che feste sarebbero senza Fantaghirò, il fantasy cult degli anni Novanta con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart creato da Lamberto Bava. È perfetto per il clima familiare pure I Cesaroni, la comedy con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci che hanno conoscere la Garbatella a tutta Italia.

L’occasione per un rewatch in streaming gratuito è ghiotta considerando che la fiction è pronta a tornare nel 2025 con la settima stagione. A questi due classici si affiancano due novità recenti: il musical spagnolo Un paso adelante Next e la soap opera turca Love, Reason, Get Even con Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük e Melisa Döngel. Per dare un po’ di pepe ad un Christmas party che si rispetti.