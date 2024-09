Chi è (e cos’ha scritto) Lino Giuliano, il concorrente squalificato dal Grande Fratello

Prima ancora di cominciare, il Grande Fratello 2024-2025 ha già eliminato il suo primo concorrente: Lino Giuliano. Ma chi è questo personaggio “scomodo” e perché è stato fatto fuori dalla diciottesima edizione del reality show di Canale 5? Napoletano, classe 1995, barbiere di professione con un passato da cantante neomelodico, Giuliano arriva dalla scuderia di Temptation Island e ha diviso il pubblico molto prima dell’approdo nella casa per alcune sue uscite sui social.

Chi è Lino Giuliano e cosa ha scritto a Enzo Bambolina

Nella prima puntata del 16 settembre, il conduttore Alfonso Signorini ha ufficializzato che Lino Giuliano è stato squalificato per aver pubblicato su un suo profilo social un contenuto omofobo. Il riferimento è a un post in cui l’ex fidanzato di Alessia Pascarella aveva risposto al tiktoker napoletano Enzo Bambolina, il quale gli aveva scritto in un commento: “Racconta anche che sei stato con me, nun to scurdà”. La risposta di Giuliano era stata perentoria: “E comm t piacess! Sol ca par l’omino Michelin, se ti fai un trapianto di capelli sei più credibile. Rxxchione di mexxa inciucione, domani ti vado a denunciare ma stai perdendo la testa mezzo scxxo?”.

Le scuse di Giuliano, arrivate sul suo profilo Instagram, non sono bastate. “Questo genere di linguaggio e contenuti offendono non soltanto la comunità gay ma anche le persone di buon senso e va in una direzione totalmente opposta a quella che io, Mediaset e Endemol perseguiamo”, ha detto Signorini. Il barbiere ha spiegato di avere “molti amici gay” che considera “persone squisite” perché “giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento”. Giuliano lamenta di essere stato “provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità”.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024 per omofobia

Enzo Bambolina avrebbe tirato in ballo il padre di Lino, “una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo”. “Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno”, ha aggiunto Giuliano. Il commento omofobo è nato “in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta”. Tanto che Giuliano ha addirittura deciso di denunciare Enzo Bambolina per diffamazione.

Il messaggio finale del barbiere napoletano a chiusura della vicenda è di profonda amarezza: “L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione, anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età, i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni, personali e lavorativi, e ora mi trovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e, soprattutto, che non sono omofobo”.