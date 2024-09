Ilary Blasi debutta al cinema in un film stroncato prima ancora di uscire

Dopo la separazione da Francesco Totti, l’addio a L’isola dei famosi e il documentario Unica per Netflix, Ilary Blasi riparte dal cinema. La showgirl debutta come attrice nel cast della commedia L’amore e altre seghe mentali, il quarto lungometraggio da regista di Giampaolo Morelli. La conduttrice romana, già volto de Le Iene e quest’estate a Battiti Live, “è molto capace”, assicura Morelli.

Ilary Blasi al cinema: il debutto con Giampaolo Morelli

Nelle sale dal 17 ottobre, distribuito da Vision Distribution, L’amore e altre seghe mentali racconta la storia di Guido, un quarantenne disilluso che dopo l’ennesima delusione d’amore ha deciso di limitarsi esclusivamente all’autoerotismo. La sua dedizione completa al virtuale gli permette di realizzare le sue fantasie erotiche senza alcuna implicazione nel mondo reale: col suo visore va a segno con tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste.

I migliori amici di Guido non sono da meno: Niky è ossessionato dalle relazioni online e Armando è inconsapevolmente incastrato in un matrimonio già̀ finito da tempo. L’ingresso in scena della sensuale Giulia, la strampalata cameriera che lavora nel locale davanti al negozio di Guido, stravolge la sua vita, risvegliando in lui emozioni e sentimenti di cui pensava di essersi liberato. Nel cast, insieme a Morelli e alla protagonista femminile Maria Chiara Giannetta, sono presenti Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e Marco Messeri.

L’amore e altre seghe mentali, trailer raccoglie reazioni feroci

Quale ruolo ricopre Ilary in questa commedia romantica? Il suo è in realtà un ironico cameo: la showgirl non fa altro che interpretare se stessa. È infatti l’oggetto dei desideri virtuali del protagonista. Tra le varie donne su cui Guido fantastica col suo visore c’è proprio la Blasi. I commenti al trailer arrivati sui social sono spietati.

“Che c’entra Ilary Blasi con il cinema?”, “Il titolo non è di quelli che ti fa correre al cinema, poi vedi che nel cast c’è anche Ilary Blasi e allora…”, “Un titolo del genere e un cast dove c’è Ilary Blasi sarà da Oscar”, “Se pure Ilary Blasi fa i film allora anch’io ho buone speranze”, scrivono alcuni utenti. “Non guardate il dito, guardate l’anguria”, aggiunge il critico cinematografico e giornalista Filippo Mazzarella. Vedendo trailer e locandina si capisce perché.