Libera 2, la seconda stagione si farà? Cosa sappiamo finora

Ci sarà Libera 2, la seconda stagione della fiction di Rai1 con Lunetta Savino? Giunta al termine martedì 10 dicembre con le ultime due puntate, la prima stagione ha fatto luce sulla morte di Bianca, la figlia della protagonista e filo rosso dei quattro episodi. In fase di lancio della serie, l’attrice pugliese non ha nascosto la volontà di proseguire l’avventura nei panni della giudice.

Libera 2 ci sarà? Lunetta Savino ci spera

“Mi auguro ci possa essere un seguito, ma non dipende da me. Non dipende mai dagli attori, quindi si vedrà”, ha detto Savino. Finora la Rai non ha ufficializzato il rinnovo, ma gli ascolti della fiction si sono rivelati positivi: la serie ha avuto una media del 18,4% di share e di 3,3 milioni di telespettatori. A contribuire alla fiducia sul futuro è l’apprezzamento di critica e pubblico.

Le recensioni sono positive e gli spettatori hanno gradito il lavoro del cast di attori e attrici, l’evoluzione della trama e il mix di giallo, legal e family drama. D’altronde la serie, diretta da Gianluca Pezzella e scritta da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, è una delle poche produzioni originali della Rai, ovvero non tratta da romanzi di successo già noti ad un’ampia fetta di pubblico.

Libera 2 si farà? Manca solo la conferma della Rai

“Questa storia ci ha dato la possibilità di andare a realizzare, con un universo di personaggi ben riuscito e una commistione di genere, un’operazione vincente”, ha detto in conferenza stampa Anouk Andaloro, produttrice per Rai Fiction. Prodotta da Matteo Levi per 11 Marzo Film, la fiction si è chiusa lasciando spazio a nuovi sviluppi narrativi. È tutto nelle mani della Rai e degli autori.

La seconda stagione potrebbe affrontare nuovi casi in cui Libera Orlando sarà chiamata ad indagare in ogni puntata con l’aiuto dell’ormai inseparabile Pietro Zanon di Matteo Martari. Al tempo stesso gli sceneggiatori potrebbero esplorare le dinamiche che si sviluppano ogni giorno all’interno delle aule del Tribunale di Trieste, la città di confine che fa da sfondo alle storie della serie.

Un indizio positivo sul futuro della fiction è arrivato infine da Monica Dugo, l’attrice che interpreta Isabella, la sorella di Libera. “Merita di continuare, perché è stata una scommessa coraggiosa della Rai con sceneggiatura e produzione originali, nel senso che non è stata tratta da libri di successo né è un remake”, ha dichiarato al magazine DiLei. Insomma, tutto lascia pensare che Libera è destinata a non finire qui.