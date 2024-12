La classifica dei programmi tv più amati sui social: testa a testa tra X Factor e Amici

Sono i talent canori i programmi tv più amati sui social. Lo rivela l’analisi realizzata da Sensemakers per Primaonline relativamente agli ultimi mesi del 2024. La classifica Top 15 di ottobre e novembre è dominata da cinque trasmissioni musicali in termini di interazioni: X Factor di Sky, Amici di Maria De Filippi, Verissimo e This Is Me con Silvia Toffanin, The Voice Kids con Antonella Clerici.

La classifica dei programmi tv più amati sui social

A ottobre Amici ha vinto il testa a testa con X Factor con 15,3 milioni di interazioni a 13,4 milioni. Sul versante delle visualizzazioni dei video, è prevalso di misura il talent condotto da Giorgia con 201 milioni contro i 197,4 milioni di views del programma Mediaset. Un mese dopo, a novembre, Amici ha ottenuto 16 milioni di interazioni contro gli 8,8 milioni di X Factor. Sulle visualizzazioni Amici e Verissimo battono entrambi X Factor.

Ad incidere sulla prossima classifica sarà la finale dell’edizione 2024 di X Factor che ha visto vincitrice Mimì della squadra di Manuel Agnelli. La cantante brianzola, andata forte soprattutto con l’inedito Dove si va, ha avuto la meglio sui milanesi Les Votives arrivati secondi e sui Patagarri, anche loro milanesi, dati per favoriti alla vigilia ma arrivati in terza posizione. Quarto posto per il veneto Lorenzo Salvetti.

Programmi tv, i talent vanno forte sui social

A tutte le altre trasmissioni, Verissimo a parte, vanno le briciole. Tra i titoli non musicali più commentati dagli utenti su X, Facebook, Instagram e TikTok spiccano Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio sul Nove, Le Iene di Italia 1, Striscia la notizia nell’access prime time di Canale 5, i reality Grande fratello e Uomini e donne e Ballando con le stelle di Milly Carlucci. La Rai è la grande assente dalla classifica di Sensemakers: a salvare il servizio pubblico sono proprio The Voice Kids e il varietà del sabato sera di Rai1.

Nonostante le polemiche, come la richiesta di intervento della Commissione Vigilanza avanzata da Rita Dalla Chiesa, Ballando con le stelle sta portando avanti una 19esima edizione da incorniciare sul fronte dei numeri. In attesa di semifinale e finale, il dance show risulta tra i programmi Rai più commentati sui social, oltre a strappare un dato medio d’ascolto pari al 25,6% di share e a 3,4 milioni di telespettatori. La copertura netta è di 9,8 milioni di telespettatori, la crescita avviene nelle fasce più giovani e nella classe socio economica alta. Dati da non sottovalutare.