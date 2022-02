Elvis, trailer ufficiale del film con Austin Butler e Tom Hanks

Elvis, trailer ufficiale del film scritto e diretto dal regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann, che vede come protagonisti Austin Butler, nel ruolo del mito del rock ‘n’roll, il premio Oscar Tom Hanks, nei panni del suo agente e la bella Olivia DeJonge, nel ruolo dell’inseparabile Priscilla Presley.

Tra gli interpreti principali troviamo al fianco di Hanks e Butler, la pluripremiata attrice teatrale Helen Thomson, nei panni della madre di Elvis, Richard Roxburgh, in quelli del padre di Elvis. Nel ricco cast anche Luke Bracey, interpreta Jerry Schilling, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel e Kodi Smit-McPhee.

Per interpretare altri miti della musica del tempo, Luhrmann ha scelto la cantautrice Yola come Sister Rosetta Tharpe; il modello Alton Mason come Little Richard; il texano di Austin Gary Clark Jr., come Arthur Crudup, e l’artista Shonka Dukureh come Willie Mae “Big Mama” Thornton.

Elvis, con Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks

Da una sceneggiatura dello stesso Luhrmann, in collaborazione con Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner basata su una storia dello stesso Baz Luhrmann e Jeremy Doner, la pellicola è produtta da Luhrmann, la vincitrice dell’Oscar Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss, Elvis, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).