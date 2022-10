Imdb stabilisce quali sono i 10 film più belli di sempre: l’unico italiano è decimo, il primo fa discutere

La più importante piattaforma cinematografica online si mette a dare i numeri e stila una classifica destinata a far parlare

Quali sono i 10 film più belli di sempre? Ognuno ha i propri gusti e preferenze, ma Imdb – la più cliccata piattaforma di cinema e serie online – prova a stilare una (arbitraria) classifica di 250 titoli imprescindibili che bisogna vedere almeno una volta nella vita. Nata per volontà di una community di appassionati e oggi di proprietà di Amazon, Imdb ha raccolto i giudizi dei suoi oltre 80 milioni di utenti e stilato la lista dei film più votati dal pubblico. La Top 10 riserva non poche sorprese.

Ecco i 10 film più belli di sempre secondo Imdb

In vetta alla classifica finisce Le ali della libertà. Il dramma carcerario di Frank Darabont con Tim Robbins e Morgan Freeman, tratto dal racconto Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank di Stephen King, è il film preferito in assoluto dagli utenti di Imdb con oltre due milioni di voti.

Il podio è completato da una doppietta dello stesso autore: Francis Ford Coppola. Al secondo e terzo posto, infatti, si piazzano Il padrino e Il padrino – Parte II. D’altronde la saga di Don Vito Corleone e della sua famiglia mafiosa è in seconda posizione pure nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi stilata dall’American Film Institute.

Fuori dal podio c’è Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, l’ultima interpretazione di Heath Ledger prima del postumo Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo, mentre il fondamentale Batman di Tim Burton non compare nemmeno nella Top 250 Movies.

Il padrino, Il buono, il brutto, il cattivo e Pulp Fiction

C’è un italiano tra i 10 film più belli di sempre

Per trovare un film italiano bisogna passare attraverso La parola ai giurati di Sidney Lumet, Schindler’s List di Steven Spielberg, Il Signore degli Anelli di Peter Jackson (sia Il ritorno del re che La compagnia dell’Anello) e Pulp Fiction di Quentin Tarantino e arrivare al decimo posto, occupato da Il buono, il brutto, il cattivo.

Il capolavoro western di Sergio Leone è anche l’unico film europeo e non statunitense in Top 10. Per trovare un altro titolo internazionale, bisogne scorrere fino alla posizione numero 20, occupata da I sette samurai di Akira Kurosawa.

Finisce fuori dalla Top 10, al 25esimo posto, La vita è bella di Roberto Benigni, che si consola restando nella classifica dei film italiani con i maggiori incassi di sempre. Fuori dai primi dieci ci sono anche veri capolavori come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Qualcuno volò sul nido del cuculo di Miloš Forman. Il terzo italiano in lista è Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, sprofondato al 52esimo posto.