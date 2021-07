Niente Lorella Cuccarini: Silvia Toffanin e Anna Tatangelo nella domenica pomeriggio di Canale 5

Lorella Cuccarini non ce l’ha fatta. Non sarà la più amata dagli italiani il volto della domenica pomeriggio di Canale 5 nella stagione televisiva 2021-2022. A partire da settembre, il giorno festivo dell’ammiraglia Mediaset sarà a cura di una coppia inedita: Silvia Toffanin e Anna Tatangelo. La conduttrice di Verissimo e la cantante ciociara non presenteranno un programma insieme, ma avranno due trasmissioni spalmate nella fascia pomeridiana del daytime sul modello di Domenica In e Da noi… a ruota libera di Mara Venier e Francesca Fialdini.

Silvia Toffanin e Anna Tatangelo regine della domenica

Tatangelo prende il posto della sempre più ridimensionata Barbara D’Urso aprendo la domenica pomeriggio con Scene da un matrimonio. Si tratta di un vero e proprio rifacimento del programma di maggior successo condotto da Davide Mengacci, andato in onda per sette anni consecutivi dal 1990 al 1996 in seconda serata. Il format resta immutato: la ex di Gigi D’Alessio racconta la realtà dei preparativi, dei protagonisti e della cerimonia del “più bel giorno della vita”.

A seguire la linea passa alla Toffanin con un’edizione domenicale di Verissimo. Il rotocalco rosa raddoppia perché resta confermato anche nel sabato di Canale 5. Non c’è ancora conferma in merito a questa programmazione: l’indiscrezione, riportata dal blog di Davide Maggio, dovrebbe essere ufficializzata da Mediaset nelle prossime ore.

Se la scelta di piazzare un programma campione d’ascolti e con un pubblico di fedelissimi come Verissimo nella domenica non stupisce, sorprende la decisione di affidare alla Tatangelo la conduzione di una trasmissione cult come Scene da un matrimonio, ricordata dagli spettatori soprattutto per l’ironia e l’empatia di Mengacci. Il primo reboot del docu-reality ideato da Gianni Ippoliti non è stato fortunato: Nuove scene da un matrimonio, riproposto nel 2012 e nel 2015, non ha avuto lo stesso successo dell’originale.

Silvia Toffanin e Anna Tatangelo (foto: Facebook @verissimo @annatatangelopaginaufficiale)

La domenica pomeriggio di Canale 5 cambia per sfidare Rai 1

L’obiettivo di Mediaset è dare filo da torcere alla vincente domenica di Rai 1, specie dopo le recenti dichiarazioni al veleno di Francesca Fialdini nei confronti di Mara Venier. Quest’anno la collega non ha mai lanciato Da noi… a ruota libera e con tutta probabilità farà lo stesso con la ripartenza dal 19 settembre.

Ospite della diretta Instagram di Che TV fa, la Fialdini ha definito il comportamento della Venier “un grande mistero”. “Ce lo siamo chiesto tutti noi – ha dichiarato – perché siamo in tanti a fare il programma. Non ne ho la più pallida idea, non so. Le starò sulle balle. È vero che a noi è richiesto di lanciare chi viene dopo di noi, perché sulla stessa rete si fa squadra. Ma non è che si può obbligare qualcuno. Nessuno può obbligare Mara a fare quello che magari non le va di fare. O forse si dimentica…”.