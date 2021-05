Lando Buzzanca è in ospedale, la compagna denuncia: “Non mi permettono di vederlo”

Lando Buzzanca è lontano dagli schermi cinematografici e televisivi dal 2017, quando ha affiancato i compianti Paolo Villaggio e Carlo Delle Piane nelle commedie W gli sposi e Chi salverà le rose?. Da allora l’attore siciliano ha smesso di recitare, complice l’ischemia che l’ha colpito nel 2014. Oggi Buzzanca è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a una caduta e la compagna Francesca Della Valle denuncia la situazione in cui si trova.

Lando Buzzanca: la compagna si sfoga

Della Valle è al fianco di Lando Buzzanca da cinque anni. I due non si sono mai sposati e ciò si ripercuote su quanto stanno passando adesso. Dopo l’ischemia, i figli dell’attore, Mario e Massimiliano, hanno voluto mettere accanto al padre un amministratore di sostegno per aiutarlo a gestire i propri beni. La conseguenza è che Della Valle, su richiesta dell’amministratore stesso, non può vedere il compagno né ricevere notizie sul suo stato di salute perché legalmente non è sua moglie.

“Io amo Lando e voglio salvargli la vita – racconta Francesca in una intervista concessa al settimanale Oggi –. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”.

Francesca Della Valle ha 44 anni: è 40 anni più giovane di lui. Poco prima della caduta e del ricovero, la coppia stava pianificando il matrimonio dopo tre anni di fidanzamento. Pugliese, giornalista televisiva e conduttrice, Della Valle è entrata nella vita di una delle leggende della commedia all’italiana quando l’attore è rimasto vedovo della moglie Lucia. Qualche tempo fa, ospiti a Storie italiane, Lando e Francesca hanno rivelato a Eleonora Daniele che si sono conosciuti quando lei aveva 24 anni, si sono ritrovati qualche tempo dopo ed è nato l’amore.

Lando Buzzanca e la compagna Francesca Della Valle (foto: RaiPlay)

Lando Buzzanca è vivo e la fidanzata denuncia: “Va tutelato”

“Gli anni non li sentiamo, siamo due bambini, c’è grande complicità su tutti i fronti – aveva spiegato lei in una intervista a Diva e Donna –. L’ho presentato anche ai miei. È riuscito a emozionare mia mamma, una lady di ferro. Questa energia che lui emana ha conquistato anche mio padre”. Della Valle ha aiutato Buzzanca a superare il periodo buio del lutto e ora, nonostante tutto, per la sanità e per lo Stato è una perfetta sconosciuta.

“Non parlo solo per me, ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita – chiarisce a Oggi –. Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare… Ho persino scritto al Presidente della Repubblica per chiedergli aiuto. Perché Lando Buzzanca è un pezzo di storia del cinema italiano, patrimonio della nostra cultura. E come tale va tutelato”.