L’emozionante omaggio di Elena Sofia Ricci a Mariangela Melato arriva in tv

Elena Sofia Ricci conduce per mano gli spettatori per scoprire qualcosa di più su una delle più grande attrici di sempre: Mariangela Melato. Succede nella prima puntata di Illuminate, la docu-serie che debutta giovedì 30 settembre alle 23:15 in seconda serata su Rai 3. Ricci e Melato hanno un legame speciale: la Suor Angela di Che Dio ci aiuti, quando era ancora una “squattrinata” attrice agli esordi, incontrò per la prima volta la collega milanese nella Roma dei primi anni ’80. Il luogo fu una cantina in via dei Quattro Cantoni nel quartiere Monti.

Elena Sofia Ricci Mariangela Melato: torna Illuminate

A quei tempi, la Melato, già famosa grazie all’Orestea e all’Orlando Furioso, a La classe operaia va in paradiso e a Travolti da un insolito destino, frequentava un piccolo teatro-off della Capitale mischiandosi a giovani attori. Con loro faceva il gioco della verità.

La narrazione di Illuminate parte da qui: Elena Sofia Ricci guida il pubblico attraverso la vita straordinaria di Mariangela, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita. Insieme a lei ci sono le persone che l’hanno conosciuta bene: la sorella Anna Melato, Renzo Arbore, Pupi Avati, Gabriele Lavia, Massimo Ranieri, Lina Wertmüller, Luca Barbareschi, Annabella Cerliani, Felice Laudadio, Giampiero Solari, Renato Scarpa e l’amica e assistente Giovanna Guida. La sceneggiatura è di Marco Dell’Omo e la regia è di Marco Spagnoli, che ha girato gli esterni al villaggio dei pescatori di Fregene, dove la Ricci andava spesso da piccola con sua madre.

Parlando al settimanale DiPiùTV, l’attrice ha raccontato che il suo folgorante incontro con la Melato è avvenuto quando lei aveva appena vent’anni. Da allora, le due sono diventate amiche: realizzare l’episodio di Illuminate le ha suscitato una forte emozione. “Sono venuti fuori anche aspetti poco conosciuti della vita di Mariangela – confessa –, come il suo desiderio di essere mamma: avrebbe voluto adottare un ragazzino entrato nella sua vita ma la cosa non si è realizzata e le ha lasciato tanta amarezza”.

Elena Sofia Ricci e Mariangela Melato

Elena Sofia Ricci, intervista a cuore aperto: “La Melato era unica”

“Mariangela Melato è stata per tutte noi fonte di ispirazione – aggiunge la Ricci in un’intervista a Repubblica – e non è retorico ribadirlo, tutti usano la stessa parola per definirla: era unica. Ricordo lo strazio ai funerali, stavo buttata in chiesa e mi hanno chiesto di leggere un brano dei Vangeli”.

“È stata un modello femminile molto forte – aggiunge l’attrice –. Ma vedevo in lei la difficoltà di essere una ‘donna di successo’. Il successo è una definizione virile, è difficile trovare un compagno di vita che sappia condividere i successi con te, è una conquista quotidiana. Io ho avuto questa fortuna. Lei ha sposato il teatro, questo mi fa sentire un grande amore per Mariangela. Ora che ne parlo mi percepisco ancora come quella ventenne nella cantina”.

Prodotta da Anele, la quarta stagione di Illuminate (le tre precedenti sono disponibili su RaiPlay) è composta da quattro puntate che celebrano quattro eccellenze femminili italiane. Le altre tre sono la politica e scrittrice Susanna Agnelli, la stilista Marta Marzotto e la scrittrice e critica musicale Fernanda Pivano. La narrazione è affidata a Stefania Rocca per Susanna Agnelli, Nicoletta Romanoff per Marta Marzotto e Valentina Cervi per Fernanda Pivano.