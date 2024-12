Inaugurato l’incredibile murale dedicato a Raffaella Carrà

In attesa della docuserie Raffa, è stato inaugurato al Centro di Produzione Rai di via Teulada il murale dedicato a Raffaella Carrà. L’imponente opera è di Francesco Persichella in arte Piskv, giovane architetto e visual artist famoso per i suoi muri e già autore del murale dedicato a Piero Angela che campeggia sul Centro di Produzione Rai di Torino. Visibile da qualche giorno per i romani che passano in zona, il muro viene svelato in anteprima nazionale alle 18:20 nel programma La vita in diretta con uno show speciale in ricordo della Carrà.

Murale di Raffaella Carrà inaugurato a Roma

Grazie all’opera di Piskv, la Rai omaggia l’artista scomparsa il 5 luglio 2021, alla quale è intitolato lo stesso Centro di Produzione di via Teulada. Qui, nel 1961, Raffaella Carrà aveva esordito e sempre da questi studi negli anni Ottanta conduceva ogni giorno la trasmissione Pronto, Raffaella?. “Chiunque abbia collaborato con Raffaella Carrà ricorda la sua passione per ogni aspetto del lavoro, il rigore professionale, la disponibilità nei confronti delle persone che erano al di là dello schermo delle televisioni – aveva fatto sapere il servizio pubblico –. La figura di Raffaella Carrà è un patrimonio della Rai e del Paese. È una personalità unica nello spettacolo italiano, cantante, attrice, ballerina, conduttrice, showgirl, capace di parlare a spettatori di tutte le età e per questo ci fa piacere assegnare a questa sede storica dell’Azienda il suo nome”.

Fu in via Teulada 66 che la Carrà fece il suo esordio al fianco di Lelio Luttazzi: il programma era Tempo di danza e Raffaella Maria Roberta Pelloni, poco dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e aver condotto la rubrica radiofonica Raffaella col microfono a tracolla, venne scelta come valletta dal regista Stefano De Stefani. Più di vent’anni dopo, ormai diventata una diva grazie a Canzonissima, Milleluci e Fantastico, alle sue canzoni e al successo all’estero, la Carrà comincio a registrare negli studi di via Teulada Pronto, Raffaella?, il primo programma a riempire il mezzogiorno televisivo degli italiani tra quiz per i concorrenti da casa, coreografie e momenti di musica.

Raffaella Carrà, murale opera di Piskv: le sue parole

“Dietro la tv. È così che ho scelto di intitolare la mia ultima opera dedicata alla Regina del Pop Italiano, l’eterna Raffaella Carrà – scrive Piskv sui social –. Un murale che si staglia per 20 metri di altezza e che racconta di tutti i mondi che si incontrano dentro la tv e che vivono dietro di essa: dalla showgirl in primo piano alle maestranze che la circondano lavorando meticolosamente per rendere lo spettacolo perfetto, fino alla famiglia che guarda divertita e senza di cui non esisterebbe lo show”.

“È stato un onore poter raccontare di un personaggio così importante per la cultura italiana ed internazionale, che tutti noi portiamo nel cuore con il ricordo dei suoi intramontabili successi. Vedere la gente felice per il risultato finale è sempre la gratificazione più grande – conclude Persichella –. Ringrazio la Rai per la fiducia rinnovata dopo il progetto di Piero Angela ed in particolare l’Area Creativa e Comunicazione, nelle figure di Pierluigi Colantoni e Clelia Fasano. Grazie a Frame by Frame, Lorenzo Foschi e Arianna Marchi per la produzione ed il supporto costante, l’Arch. Sara Zannoni per l’aiuto tecnico. Ringrazio Mapei, con cui collaboro ormai da anni, perché i loro prodotti sono fantastici”.