Navalny, trailer ufficiale del docufilm sul tentato omicidio di Alexei Navalny, al cinema l’11 e il 12 aprile

Navalny, trailer ufficiale del docufilm diretto da Daniel Roher, racconta il tentato omicidio nei confronti di Alexei Navalny, coraggioso oppositore di Vladimir Putin, avvelenato nell’agosto del 2020.

Il film inchiesta che ha trionfato al Sundance Film Festival 2022, una coproduzione di CNN Films e HBO Max, prodotto da Odessa Rae per RaeFilm Studios, Diane Becker e Melanie Miller per Fishbowl Films, Shane Boris per Cottage M., arriva nelle sale al cinema distribuito da I Wonder Pictures Navalny, in oltre 700 sale l’11 e il 12 aprile.

Navalny, sul tentato omicidio di Alexei Navalny, al cinema l’11 e il 12 aprile

Navalny, il docufilm su Alexei Navalny

Navalny, è un’indagine approfondita e condotta grazie a testimonianze dirette degli eventi successivi all’agosto 2020, quando Alexei Navalny si ammalò all’improvviso su un volo tra Tomsk e Mosca. Dopo un atterraggio di emergenza a Omsk, Navalny fu ricoverato in ospedale, dove cadde in coma. Trasportato d’urgenza a Berlino, ulteriori accertamenti hanno rilevato tracce di avvelenamento tramite una sostanza nota come Novichok.

Trailer ufficiale di Navalny, il docufilm sul tentato omicidio di Alexei Navalny

Il film ricostruisce l’indagine che ha portato alla verità rispetto all’accaduto. Rientrato in Russia il 17 gennaio del 2021, Navalny è in carcere da quel giorno, accusato di appropriazione indebita. Uscito di prigione solo in seguito al suo prolungato sciopero della fame, è stato incarcerato nuovamente dopo essere stato curato. Al momento Navalny è condannato a scontare una pena di nove anni. Navalny, è un docufilm fondamentale per capire la situazione internazionale contemporanea e racconta la coraggiosa lotta di un uomo contro il potere e la corruzione.