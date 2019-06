Luca Marinelli debutta a Hollywood (con Charlize Theron)

Il film è una produzione Netflix: si chiama The Old Guard ed è l'adattamento di una serie a fumetti di successo

Luca Marinelli si conferma uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Se in Italia è ormai un dato di fatto, se sono accorti pure all’estero. Marinelli debutterà a Hollywood in una produzione targata Netflix. Il film si chiama The Old Guard ed è l’adattamento di una serie a fumetti di successo, un graphic novel di Greg Rucka (Lazarus, Black Magick, Wonder Woman) illustrato da Leandro Fernández (The Discipline, Deadpool, Punisher: Max) ed edito da Image Comics.

Luca Marinelli, Hollywood in vista con Charlize Theron

Marinelli sarà nel cast del film con Charlize Theron, Matthias Schoenaerts (Fratelli nemici – Close Enemies, A Bigger Splash, Un sapore di ruggine e ossa), Marwan Kenzari (Aladdin) e KiKi Layne (Se la strada potesse parlare).

The Old Guard racconta la storia di Andromaca “Andy” di Scizia (Theron), capitano di una squadra di soldati che hanno acquisito un potere speciale: non muoiono mai.

Questo gruppo di mercenari immortali deve continuare a combattere dopo aver scoperto l’esistenza di un nuovo immortale, capace di mettere a rischio il loro super potere.

Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood, la regista di Beyond the Lights: Trova la tua voce, La vita segreta delle api e Love & Basketball. La sceneggiatura è dello stesso Rucka e di Prince-Bythewood.

Luca Marinelli in una foto di Il padre d’Italia

The Old Guard, film prossimamente su Netflix

Una bella prova per Luca Marinelli, che si conferma attore tra i più apprezzati non solo in Italia grazie alle prove eccellenti in Non essere cattivo, Lo chiamavano Jeeg Robot, Una questione privata, Principe Libero e Ricordi?.

In attesa di vederlo debuttare in una produzione hollywoodiana, Marinelli ha concluso i ciak di Martin Eden, l’opera seconda di Pietro Marcello. Attualmente in postproduzione, il film è tratto dal romanzo di Jack London: Marinelli interpreta il giovane marinaio rozzo che si trasforma in scrittore di successo. Molti rumors lo vorrebbero inoltre protagonista del film su Totti, ma non ci sono conferme in merito.

The Old Guard, le cui riprese sono iniziate in queste settimane tra Londra e Parigi, sarà disponibile prossimamente su Netflix.