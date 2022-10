Il ritorno di Padre Ralph: Uccelli di rovo torna in tv, ecco dove vederlo

La miniserie cult con Richard Chamberlain fa parte del palinsesto di Warner TV, in arrivo in Italia

Padre Ralph de Bricassart, il prete più sexy nella storia della televisione, torna sugli schermi. Uccelli di rovo, la miniserie in quattro episodi con Richard Chamberlain e Rachel Ward, entra a far parte del palinsesto di Warner TV, la nuova rete in chiaro di Warner Bros. Discovery che si accende sul canale 37 del digitale terrestre e sul canale 54 di Tivùsat a partire da domenica 30 ottobre. Il dramma sentimentale diretto da Daryl Duke nel 1983 è uno dei titoli cult della programmazione del network.

Uccelli di rovo dove vederlo? Su Warner TV

L’adattamento del romanzo di Colleen McCullough, pubblicato in Italia da Bompiani, è stato uno degli sceneggiati televisivi più seguiti, amati e criticati degli anni Ottanta. All’epoca della messa in onda su Canale 5, incollò agli schermi (e soprattutto scandalizzò) oltre 13 milioni di telespettatori diventando uno straordinario successo di pubblico. Numeri impensabili al giorno d’oggi.

La serie, ambientata nel suggestivo scenario naturale dell’Australia, attraversa quarant’anni (dagli anni Venti al 1962) per raccontare la tormentata love story fra l’ambizioso don irlandese Ralph e la giovane Meggie Cleary. Le scene d’amore tra il personaggio di Chamberlain, un sacerdote, e una donna all’inizio giovanissima e poi sposata, suscitarono feroci controversie. La serie ha avuto un seguito nel 1996, Uccelli di rovo – Gli anni mancanti, ma senza riscuotere il successo dell’originale.

Richard Chamberlain e Rachel Ward in Uccelli di rovo

Warner TV, canale 37 si accende con film e serie cult

Uccelli di rovo e Uccelli di rovo – Gli anni mancanti vanno in onda su Warner TV la domenica, al mattino e al pomeriggio, insieme alla serie Le nuove avventure di Robin Hood e a due cicli di film, uno su Tarzan e uno sulle gemelle Olsen.

Gli altri telefilm di culto inseriti in palinsesto sono La famiglia Bradford (dal lunedì al sabato alle 9), Genitori in blue jeans (ogni domenica dalle 8:25) e Willy, il principe di Bel-Air, dal lunedì al sabato alle 19, in vista del reboot. Tra le serie di supereroi spiccano Gotham, Smallville e Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman.

Per il resto, tanti film con prime serate a tema dedicate al cinema: lunedì action con Ciak, azione, martedì commedie con Senti chi ride, mercoledì capolavori con Notti d’autore, giovedì d’antan con 70 mi dà tanto, venerdì horror con 80 paura, sabato cult anni Ottanta con 80 nostalgia e domenica western con Per qualche western in più.

A inaugurare Warner TV il 30 ottobre è la prima visione free di Zack Snyder’s Justice League, in onda sia il pomeriggio alle ore 14 che la sera alle ore 21. Per la serata di Halloween del 31 ottobre, è invece prevista una maratona horror con Nightmare 2 – La rivincita e Nightmare 3 – I guerrieri del sogno.