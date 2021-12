Mission: Impossible 8 le acrobazie di Tom Cruise

In attesa del debutto di Mission: Impossible 8 previsto in uscita per il 2023, sembra che la produzione del nuovo capitolo, come mostrano le foto dal set appena rilasciate sulla pagina Twitter, siano già iniziate. In anteprima un’altra acrobazia, in barba a qualsiasi immaginazione, da parte di Tom Cruise per sfidare la forza di gravità. Le foto di Mission: Impossible 8, mostrano Cruise, non nuovo a compiere in prima persona le spericolate acrobazie che hanno reso indimenticabili alcune delle scene dei precedenti film. Nelle foto durante le riprese in una delle acrobazie del film che lo vede appeso a testa in giù sull’ala del biplano Boeing B75N1 Stearman della seconda guerra mondiale.

Mission: Impossible 8 con Tom Cruise sempre più spericolato

Dopo il grande successo di critica e del box office delle precedenti due puntate, lo scrittore e regista Christopher McQuarrie ha firmato un accordo con la società di produzione Skydance Media per tornare a scrivere e dirigere le prossime due. Insieme a Cruise e Hayley Atwell nella settima e ottava puntata, vediamo confermati gli attori di Mission: Impossible come Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby e Henry Czerny a cui si aggiungono i nuovi arrivati Shea Whigham, Pom Klementieff, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Cary Elwes, Mark Gatiss, ed Esai Morales nel il ruolo del cattivo in sostituzione di Nicholas Hoult.

I can't believe this is real. pic.twitter.com/GZhyGM4We9 — Tom Cruise News (@TCNews62) November 26, 2021

Il franchise di Mission: Impossible abbraccia quasi 25 anni e sei film, iniziando con un modesto successo di critica e grande successo al botteghino nei primi due film. In seguito il lancio del protagonista in scene più avventurose ed esplosive, i film hanno iniziato ad ottenenere progressivamente migliori recensioni delle nuove versioni sulle precedenti. Mission: Impossible – Fallout, che ha ottenuto le recensioni più alte sia per il genere d’azione che per il franchise, ha incassato al botteghino oltre 790 milioni di dollari in tutto il mondo. Mission: Impossible 7 sarà presentato in anteprima il 30 settembre 2022, e di seguito Mission: Impossible 8 il 7 luglio 2023.