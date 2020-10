Lino Banfi e Ron Moss, ‘Nonno Libero’ di Un Medico in Famiglia e Ridge di Beautiful: come ce li vedete insieme? Beh, a quanto pare presto saranno insieme sul grande schermo in una storia ambientata nel nostro paese. Curiosi di sapere di più? Ecco tutto quello che sappiamo su questa ‘coppia che scoppia’!

Dov’è ambientato e come si chiama il film che vedrà recitare Lino Banfi e Ridge di Beautiful insieme

Si chiama “Viaggio a sorpresa” ed è sia interpretato che scritto proprio dal celebre protagonista della telenovela americana. L’attore, infatti, ha iniziato a girare la pellicola il 7 settembre in Puglia, avvalendosi di due celebri nomi della nostra cinematografia: il mitico Banfi e Paolo Sassanelli, visto di recente in ‘Notti Magiche’ di Paolo Virzì.

Le location battute finora sono state Locorotondo, Martina Franca, Fasano, Cisternino, Monopoli e Alberobello. Ma di cosa parlerà il film con Lino Banfi e Ron Moss? “È una storia che narra cosa accade quando un americano decide di vivere in Puglia – racconta ‘Ridge’ – Micheal è un broker newyorkese che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione. Ma quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non tutto è come lo aveva immaginato“.

Tono da commedia e cast tutto italiano: quando vedremo al cinema ‘Viaggio a sorpresa’?

Sarà insomma una commedia leggera, divertente e con un tocco immancabile di romanticismo e ‘multiculturalità’: dall’americano della city al pugliese stretto, non mancheranno dialoghi esilaranti. Oltre a Banfi, Moss e Sassanelli nel cast vedremo anche Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Maya Pietrocola e Pietro Genuardi. Alla regia, invece, Roberto Baeli, al suo esordio dietro la macchina da presa. Il film ‘Viaggio a sorpresa’ uscirà nel 2021: cosa dovremo aspettarci?