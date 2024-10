Il conte di Montecristo torna in tv due volte: una serie tv Rai e un film Mediaset

Le avventure di Edmond Dantès riempiono i palinsesti televisivi italiani. Sono in arrivo non uno ma ben due adattamenti del classico Il conte di Montecristo, il romanzo di Alexandre Dumas già trasformato numerose volte in film e serie. Mediaset anticipa la Rai e avvia il revival programmando su Canale 5 il lungometraggio Le Comte de Monte-Cristo, scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Il conte di Montecristo: film francese debutta su Canale 5

Sontuosa produzione francese da 42 milioni di euro, Le Comte de Monte-Cristo è stato presentato in anteprima a Cannes 71 e all’uscita in sala il 28 giugno scorso con Pathé Films, ha incassato 73 milioni. Nel ruolo di Edmond Dantès c’è Pierre Niney, vincitore del César come miglior attore protagonista per il biopic Yves Saint Laurent di Jalil Lespert.

Nel cast principale Bastien Bouillon è il conte de Morcerf, Anaïs Demoustier interpreta Mercédès Herrera Mondego, Anamaria Vartolomei la protégée Haydée e Laurent Lafitte il sostituto procuratore Gérard de Villefort. C’è anche un pizzico d’Italia nel cast: Pier Francesco Favino interpreta l’abate Faria. Quando andrà in onda il film su Canale 5 non è ancora dato saperlo: stando a quanto trapelato, Mediaset dovrebbe trasmetterlo entro la fine del 2024 per bruciare sul tempo la Rai.

Il conte di Montecristo: serie tv con Sam Claflin è la risposta Rai

Il servizio pubblico ha appena presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma un montaggio della serie-evento Il conte di Montecristo, già annunciata tra le fiction dell’autunno. Scritta da un team guidato da Sandro Petraglia, la serie è diretta da Bille August, il regista danese che ha vinto la Palma d’oro e l’Oscar come miglior film straniero con Pelle alla conquista del mondo e autore di celebri adattamenti quali La casa degli spiriti, Il senso di Smilla per la neve e I miserabili. L’Edmond Dantès della serie è Sam Claflin, l’attore britannico famoso per il personaggio di Finnick Odair nella saga di Hunger Games.

Il cast è particolarmente ricco: Jeremy Irons, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence. Tra gli italiani spiccano Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. “Abbiamo cercato di condensare questa storia intensa in una serie televisiva che ci ha permesso di rendere omaggio a questo romanzo complesso e articolato, in tutta la sua epicità, attraverso uno stile visivo fortemente spettacolare e un cast straordinario”, fa sapere August nelle note di regia. Prodotta da Palomar, la serie è composta da otto episodi che andranno in onda in quattro prime serate su Rai1 direttamente nel 2025.