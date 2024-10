Affari tuoi, i dubbi sulle vincite: la Rai sta aiutando De Martino?

Gli ascolti di Affari tuoi fanno faville e stanno spazzando via sia la concorrenza diretta di Striscia la notizia che quella pallida di Amadeus con il flop Chissà chi è. Nelle ultime ore, tuttavia, stanno emergendo forti dubbi sulle vincite del quiz di Rai1 affidato a Stefano De Martino. Da quando l’ex ballerino di Amici è al timone del programma, i concorrenti del game show hanno vinto più di 1,5 milioni di euro in gettoni d’oro.

Affari tuoi, vincite sospette: oltre 1,5 milioni

A riportare per primo l’indiscrezione è Dagospia, ormai allineato a banche, assicurazioni e grandi aziende (pubbliche e private) nelle critiche al governo e a Tele-Meloni che ha scelto Stefano De Martino come suo uomo immagine. “Da quando Affari tuoi è condotto dal potentissimo Stefano De Martino – scriveva il portale di Roberto D’Agostino il 30 settembre scorso – si vince il doppio”.

Il sito spiega che in 25 puntate la Rai ha sborsato 1,25 milioni di euro, in media 50mila euro a puntata. Praticamente il doppio rispetto alla passata edizione condotta da Amadeus. “Da quando sul Nove ha debuttato Chissà chi è, Rai1 ha regalato 644mila euro in sette puntate. Solo un caso o un modo per aiutare De Martino che ha firmato con la Rai un contrattone tra gli otto e i nove milioni di euro?”, si domanda Dagospia.

Affari tuoi, stasera hanno vinto… tanto!

Il caso è rilanciato da Fabio Fabbretti sul sito di Davide Maggio. Il giornalista aggiorna i conti della 17esima edizione di Affari tuoi: in 33 puntate (più di un mese dall’inizio della stagione, cominciata il 2 settembre) le vincite hanno raggiunto quota 1,57 milioni di euro. Soltanto nella serata di giovedì 26 settembre, per fare un esempio, sono stati vinti 300mila euro. La concorrente siciliana Ornella ha persino rifiutato quella che ad oggi è l’offerta più alta mai fatta dal Dottore nella storia del programma: 250mila euro.

Soltanto in quattro puntate non ci sono state vincite: in tutte le altre i pacchisti hanno portato a casa soldi. Una volta 300mila euro, quattro volte 100mila euro, cinque volte 50mila e già a scendere fino a 10mila euro. In particolare nelle due settimane dal 23 settembre al 6 ottobre, casualmente (o no?) in concomitanza con il debutto di Amadeus sul Nove, si è registrata un’impennata di vincite: 956mila euro. Ecco la lista delle vincite puntata per puntata: