Emma Marrone malata, l’odio degli haters spinge la Pausini a intervenire

Mentre sul web si diffondono immagini e dichiarazioni di Emma Marrone malata, il gruppi di accaniti haters della cantante salentina comincia ad affollare gli account social di commenti offensivi e crudeli.

Dopo l’annuncio in prima persona da parte dell’artista, costretta per un po’ a ritirarsi dalle scene per ‘problemi di salute’, il pensiero dei suoi fan, amici e ammiratori è subito corso preoccupato alla precedente battaglia contro il tumore che la ‘real brown’ ha dovuto combattere. E mentre la solidarietà del mondo dello spettacolo si solleva, arrivano i primi messaggi d’odio:

“Emma Marrone malata? Ognuno ha quel che si merita”



“Emma Marrone impegnata a combattere la malattia forse ora non avrà tempo per insultare Salvini” – si legge sul web. E ancora “È inutile che adesso facciate tutti i virtuosi e difendiate l’indifendibile. Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è attirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno… ben le sta. Nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica, che non è il suo mestiere. Che sia malata non me ne frega proprio niente, anzi, ripeto, ben le sta”

l

La Marrone non ha mai nascosto di aver combattuto contro il male per ben due volte. La prima a pochi mesi dall’ingresso nella scuola di Amici, tanto da aver partecipato ai provini ancora con le fasciature e un busto con le stecche, la seconda nel 2014 quando, durante una visita di controllo, ha scoperto che la malattia era tornata.

Emma ha promesso ai suoi fan che tornerà presto e ha affermato di essere serena. Nonostante ciò, l’apprensione è tanta e su Instagram la cantante ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, da amici e colleghi. Fra questi Maria De Filippi, l’ex Marco Bocci e Laura Pausini. Quest’ultima è intervenuta per difenderla da un hater che le ha augurato la morte, scrivendo un messaggio agghiacciante sotto uno dei suoi post.

L’intervento di Laura Pausini: “Ma chi è ‘sta defi***nte?”

A questo punto interviene un’adirata Laura Pausini, che in molte occasioni ha espresso il suo affetto e la sua stima per la cantante di ‘Calore’, e che di fronte ad un annuncio così preoccupante (e a questo tipo di reazioni così sgradevoli) ha deciso di dare manforte alla collega: “Ma chi è ‘sta d****iente che scrive una roba del genere? – ha infatti scritto –Segnalatela, io l’ho fatto”

Anche il regista Gabriele Muccino è intervenuto in favore di Emma Marrone malata e presa di mira dagli haters scrivendo: “Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi”.

.