Adriana Volpe su Marco Bellavia e quanto successo al GF

Lo sfogo di Adriana Volpe su Marco Bellavia e sulla sua discussa uscita dalla casa del GF Vip 2022 riassume perfettamente la ‘temperatura’ della polemica che si è innescata subito dopo l’annuncio del concorrente.

Affetto da depressione, l’ex celebre volto della TV per bambini (tra le tante apparizioni, quella del mitico ‘Steve’ in Kiss Me Licia con Cristina D’Avena) non ha avuto un’esperienza particolarmente ‘accogliente’ nella casa di Cinecittà. In un’edizione che si vocifera possa essere una delle più durature (leggi qui lo spoiler che ha fatto Orietta Berti nella prima puntata), il suo percorso è finito prestissimo. Come mai?

Le pesanti parole di Adriana Volpe su Marco Bellavia e su come si sono comportanti gli altri concorrenti nei suoi confronti

“Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria” – inizia così, senza mezzi termini, il video messaggio di Adriana Volpe su Marco Bellavia – “Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati“. Le sue parole fanno riferimento ai momenti in cui il concorrente ha provato ad aprirsi, o ha avuto momenti di fragilità, e alle reazioni spesso poco inclusive degli altri abitanti della casa.

In particolare: “Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per la discriminazione, avrebbe dovuto supportarlo invece lei le ha detto di andare alla neuro-deliri – riporta la presentatrice, che decide di fare nomi e cognomi – Gli ha dato del disadattato. Abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto ‘ce lo siamo tolti dai coglioni’. E Carolina Marconi? Da una donna come lei, che ha conosciuto il dolore del tumore, mai mi sarei aspettata una battuta come: “Tu sei patetico”. Giovanni, Carolinia, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali’. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: ‘si merita di essere bullizzat0′. Nessuno si merita di essere bullizzat0. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili“.

Insomma, per lei un teatro di colpevoli con poche, pochissime eccezioni: “In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici e fautori di questo allontanamento. La cosa più vergognosa e che quando lo avete salutato, gli avete detto: “Ci mancherai tanto”. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. Marco Bellavia è l’unico vincitore di questa edizione“.

Cosa ne pensate?