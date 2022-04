Loretta Goggi tornerà su Rai1 con un programma tutto suo: la promessa di Stefano Coletta

Dimenticare gli episodi controversi del recente passato e rilanciare sull’ammiraglia Rai un’icona pop che lavora nel mondo dello spettacolo fin da bambina. È l’obiettivo di Stefano Coletta con una presentatrice, cantante e attrice del calibro di Loretta Goggi. Il direttore (ad interim) di Rai1 è fresco di nomina a responsabile della Direzione Intrattenimento Prime Time e per il futuro del varietà di prima serata punta ad un mix di qualità e leggerezza.

Loretta Goggi torna in tv su Rai 1?

La Goggi, 72 anni il prossimo 29 settembre, è reduce dallo spiacevole episodio dei Seat Awards 2021 di Rai1, quando è stata costretta a lasciare i social in seguito ai commenti denigratori che le sono piovuti addosso per il suo look. Eppure quell’occasione era importante: la celebrazione dei quarant’anni di Maledetta primavera all’Arena di Verona.

Da allora, fatta eccezione per la parentesi in giuria a Tale e Quale Show, la showgirl è scomparsa dai palinsesti della Rai. La sua ultima apparizione è da attrice per Mediaset: è stata nel cast della miniserie Più forti del destino di Canale 5, remake della francese Destini in fiamme e ispirata alla storia vera dell’incendio al Bazar de la Charité di Parigi.

Coletta è stato ospite del programma radiofonico L’autostoppista su Rai Isoradio e nel corso dell’intervista concessa alla trasmissione condotta da Igor Righetti con il bassotto Byron, ha rivelato quali sono i suoi piani per Loretta Goggi. L’obiettivo è ripetere quanto fatto con Raffaella Carrà quando era direttore di Rai3: affidarle un programma tutto suo, proprio come fu con A raccontare comincia tu.

Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio. Con Loretta Goggi sicuramente potrei avere lo stesso risultato che ho avuto con Raffaella. Sono molti anni che non ha un programma suo. Assieme a Loretta il mio obiettivo è quello di riportare dei volti credibili anche per rilanciare Rai2.

Loretta Goggi a Tale e Quale Show (foto: RaiPlay)

Stefano Coletta, Rai è qualità e leggerezza

Dal profilo Facebook della Goggi, gestito dai suoi collaboratori, filtra un cauto ottimismo. “Speriamo con tutto il cuore che il direttore di Rai1 riesca nel suo intento”, scrivono riportando le dichiarazioni di Coletta.

Quanto alla Carrà, infine, la Rai ha deciso di intitolarle gli storici studi di via Teulada 66. L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci, promotrice dell’iniziativa di intitolare l’Auditorium del Foro Italico di Roma alla Raffa nazionale. Allo speciale sta lavorando Sergio Japino in persona e sono previste le presenze di ospiti italiani ed internazionali come Antonello Venditti, Renato Zero, Fiorello e Bob Sinclair.

Ancora incerta la programmazione: l’evento dovrebbe andare in onda sabato 18 giugno, giorno del compleanno della Carrà, oppure potrebbe slittare al prossimo autunno se la produzione non dovesse rientrare in questi tempi tecnici.